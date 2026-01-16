ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Χαγκούδης Ανδρέας, Λεωφ. Στροβόλου 244Γ. Έναντι πρώην «Sun Tower», Στρόβολος, τηλ. 22049296, 96118353.

>Χατζηαποστόλου Αντώνης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α. Δρόμος Junior English School, Λευκωσία, τηλ. 22311416, 99513314.

>Μάτσα Λητώ, Αγίου Ανδρέα 64. Απέναντι από Ταχυδρομείο και αρτοποιείο «Ζορπάς», δίπλα από περίπτερο «Άμστερνταμ», Παλλουριώτισσα, τηλ. 22260566.

>Καρή Χριστιάνα, Ανδρέα Αβρααμίδη 50. Απέναντι από νοσοκομείο «Αρεταίειο», Στρόβολος, τηλ. 22771999, 22351072.

>Ξενοφώντος Ξένιος, Θεοδόση Πιερίδη 15. 50μ. έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22721451, 99556039.

>Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γεωργίου Ελένη, Κρεμαστής Ρόδου 58Β, Επισκοπή, τηλ. 25932575, 25933815.

>Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον καταστήματος «Kofteros», απέναντι από «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

>Ιωάννου Αλέξανδρος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 184. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός, τηλ. 25746400, 99844400.

>Ιασονίδης Κωνσταντίνος, Σπύρου Κυπριανού 23Β. 200μ. δυτικά από λούνα παρκ «Γαλάκτικα», απέναντι από πρατήριο καυσίμων ESSO, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25358000, 99746622.

>Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9, Ποταμός Γερμασόγειας. Δίπλα από υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια, τηλ. 25879006, 96560251.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

>Μιχαήλ Έλενα, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

>Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

ΠΑΦΟΣ

>Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των Βασιλέων 24. 300μ. από MALL προς «Coral Bay», Κάτω Πάφος, τηλ. 26950073, 26950778.

>Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Αλαπαή Χριστίνα, Γρίβα Διγενή 8. Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ, πλατεία Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23742002, 23744155.

>Πισιήας Αντώνης, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.