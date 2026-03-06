ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πέτρου Δέσποινα, Λεωφ. Τσερίου 84. Δίπλα από υπεραγορά «Αυγουστής», έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Στρόβολος, τηλ. 22441666, 99207872.

Ακριτίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Τζον Κένεντι 70Α. Δίπλα από «ACS courier» και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22316123.

Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

Χατζηϊωάννου Αννίτα, Νάξου 14Γ. Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι από CYTA, Λευκωσία, τηλ. 22755999, 22429210, 22429429.

Νεοφύτου Μαρίνα, Γερμανού Πατρών 5. Πίσω από το MALL, Έγκωμη, τηλ. 22322226, 99089428.

Παστέλλη Ελένη, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33 I&Θ. Δίπλα από το «Coffee Island», απέναντι από «CYTACOM SOLUTIONS» και «AELIOTIS», Λατσιά, τηλ. 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νεοκλέους Άντρια, Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, κατ. 234. Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από «Coffee Island», Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25322333, 99824908.

Προδρόμου – Μιχαήλ Γεωργία, Μισιαούλη & Καβάζογλου 76. Κοντά στο ξενοδοχείο «Πεύκος», Λεμεσός, τηλ. 25568009, 25811208.

Παπαχριστοδούλου Αναστασία, Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α΄ 56. Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Σχολείου, Λεμεσός, τηλ. 25338363, 25346494.

Αντωνιάδης Πόλυς, Αγίας Ζώνης 30. Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, τηλ. 25358034, 25356371.

Γεωργίου Στανισλάβα, Σπύρου Κυπριανού 11, «Ακαδημίας Complex», Shop 13-14. Δίπλα από «Carrefour Columbia» και δίπλα από την PRIMETEL και MTN, Γερμασόγεια, τηλ. 25250888, 99645595.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γεωργίου Γεωργία, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 159, Αραδίππου, τηλ. 24534388, 96331190.

Ευλαβή Κατερίνα, Αρχ. Μακαρίου 65Α. Πλησίον κινεζικού εστιατορίου «Ταϊπέι», Λάρνακα, τηλ. 24656469, 24662689.

Ζαχαρίου Αδαμαντία, Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13. Πλησίον φρουταρίας «Άχνα», Λάρνακα, τηλ. 24260000.

ΠΑΦΟΣ

Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξανδρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.