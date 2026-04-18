Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με το δελτίο, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάζουν αρχικά τα δυτικά και σταδιακά και τις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων αναμένεται να πέσει και χαλάζι ενώ θα πνέουν ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι, οι οποίοι θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχόπτωσης εκτιμάται ότι τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και στα βόρεια ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια το πρωί, ενώ από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τρίτη, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.