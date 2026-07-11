ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σεργίου Δώρα, Δελφών 18. Από μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη ρωσική πρεσβεία, Λευκωσία, τηλ. 22775613, 22778449.

Σπανός Νικόλας, Θεσσαλονίκης 1Δ. Δίπλα από υπεραγορά «ΜΕΤΡΟ» (Πλατύ), Αγλαντζιά, τηλ. 22337761, 99337761.

Φέσια Ήβη, Λεωφ. Τσερίου 173Γ. Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL, Στρόβολος, τηλ. 22321499, 99042275.

Αμπαρτσουμιάν Ρόμπερτ, Τζον Κένεντι 46Β. Μετά το «Akis Express», πηγαίνοντας προς λεωφόρο Νίκης, Λευκωσία, τηλ. 22495009.

Μούγης Μάριος, Ανδροκλέους 15Β, πολυκατοικία «ΑΜΑΡΑΛ 13». Έναντι «Μεγάρου Αλήθειας», Λευκωσία, τηλ. 22763575, 97763300.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1. Στον κυκλικό κόμβο στα Λύμπια, 300μ. μετά την έξοδο προς Λύμπια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσία – Λεμεσού, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θρασυβούλου Άννα, Λεωφ. Πάφου 29Α. Πλησίον φώτων τροχαίας Ομονοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλονικιός», Λεμεσός, τηλ. 25572303, 97913993.

Καρόζου Αργυρώ, Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα ΤΡΑΚΑΣΟΛ. Στην είσοδο της μαρίνας, Λεμεσός, τηλ. 25104044.

Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.

Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ. 1&2. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

Χριστοφόρου Νεοφύτα, Χριστάκη Κράνου 58. Από κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας προς κέντρο πόλης, 1ο φανάρι αριστερά, στα 50μ. αριστερά, Γερμασόγεια, τηλ. 25338700, 99613235.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μικάλλη Μερόπη, Απ. Ανδρέα 37. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή», Αραδίππου, τηλ. 24360647.

Παναγιώτου Μικαέλλα, Λεωφ. Παπανικολή 39. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης), Λάρνακα, τηλ. 24251166, 24663635.

Θεοφάνους Δέσπω, Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατ. 2. Έναντι «Costa Coffee», Λάρνακα, τηλ. 24622522, 24720083.

ΠΑΦΟΣ

Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Κυκλικός κόμβος Τεχνικής Σχολής προς «RIO CINEMA», Πάφος, τηλ. 26910276, 26932950.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Λοΐζου Παναγιώτης, Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι, τηλ. 23821368, 23823608.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.