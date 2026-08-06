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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ελ Μπάνα Άχμετ, Σπύρου Τρικούπη & Ν. Καββαδία 21. Aπέναντι από είσοδο υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», πίσω από «SECOND CUP café», Λακατάμια, τηλ. 22448878, 97609171.

Οικονομίδου Μαρία, Λεωφ. Αθαλάσσας 105Ε. Απέναντι από κτήρια «Σοφοκλής Κυπριανού», δίπλα από ζαχαροπλαστείο «SAVOR», Δασούπολη, Λευκωσία, τηλ. 22425078.

Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ. μετά το κατάστημα «ΜΑΥΡΟΣ», στο διχάλι προς «MICKEY ZORPA», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

Χίνη Σώτια, Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7. Μετά την υπεραγορά «Σκλαβενίτης» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/ «SIGMA», έναντι καταστήματος «Scandia», Έγκωμη, τηλ. 22497200, 97497200.

Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

Κτενά Κλεοπάτρα, Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι, τηλ. 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

Μοδέστου Θεοδώρα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 69, «Verginia Court». Από φώτα τροχαίας «Γαλάκτικα» προς «Jumbo» Λινόπετρας, πλησίον Eurolife, 300μ. πριν το ίδρυμα Αγίου Στεφάνου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25313311.

Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

Χριστοφόρου Ηρακλής, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 187. Πλησίον φώτων τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», έναντι «Burger King», Λεμεσός, τηλ. 25374444, 99090920.

Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυπριανού 58 (Κολωνακίου). Πλησίον υπεραγοράς «Smart» και κρεαταγοράς «Melis», έναντι «Gloria Jean’s Coffee», Γερμασόγεια, τηλ. 25338270, 25738636.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Σταδίου 114, κατ. 2+3. Απέναντι από παλαιό ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24631616, 99665928.

Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

ΠΑΦΟΣ

Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των Βασιλέων 24. 300μ. από MALL προς «Coral Bay», Κάτω Πάφος, τηλ. 26950073, 26950778.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

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