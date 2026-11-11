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€1.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 12/11/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 14, 29, 30, 34, 37

Τζόκερ ο αριθμός: 18

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.