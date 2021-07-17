Σημαντική πρόσκληση αποδέχθηκε ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Δρ. Κώστας Γουλιάμος FRSA, από την Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (CASS) που μαζί με το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας (State Council), δηλαδή την κεντρική κυβέρνηση καθώς και την περιφερειακή κυβέρνηση της Σανγκάης (Shanghai Municipal People’s Government), συνδιοργανώνουν το 9ο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Κίνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω 9ο Παγκόσμιο Φόρουμ έχουν προσκληθεί 300 διακεκριμένοι διανοητές, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες απ’ όλο τον κόσμο για να συζητήσουν την μελλοντική ανάπτυξη της Κίνας μέσα από πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και διεθνείς προοπτικές και διαστάσεις.

Σε δήλωσή του ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος υπογράμμισε πως «η τιμητική αυτή πρόσκληση αντανακλά, μεταξύ άλλων, τη σημασία των πολύτροπων σχέσεων και της μεγάλης φιλίας που έχουν σε βάθος αναπτύξει σε όλα τα πεδία και επίπεδα Κίνα και Κύπρος».

Ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος θα συμμετάσχει ως ένας εκ των κεντρικών ομιλητών στην ενότητα «Ο Κινεζικός Δρόμος του Εκσυγχρονισμού».

Το Παγκόσμιο Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στην Σανγκάη στις 6-7 Σεπτεμβρίου 2021.