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Δείτε αναλυτικά τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, με διευθύνσεις, σημεία αναφοράς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιάγκου Κωνσταντίνος: Γρηγόρη Αυξεντίου 36, Άγιος Δομέτιος. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγίου Γεωργίου. Τηλ.: 22770150.

Μαλέα Ευδοκία: Αγγέλου Τερζάκη 110, κατάστημα 5, Έγκωμη. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου. Τηλ.: 22315616.

Τάττης Αναστασία: Αξιού 80, Λακατάμια. Απέναντι από την υπεραγορά Lidl. Τηλ.: 22730600.

Αναστασιάδου Μαρία: Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 76, Λευκωσία. Από πρώην Debenhams προς Αγορά Αγίου Αντωνίου, πρώην Κεντρικό Φαρμακείο. Τηλ.: 22751679.

Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα: Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α, Στρόβολος. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος «Μιντίκκης». Τηλ.: 22420040, 22420002.

Κτενά Κλεοπάτρα: Μιχαήλ Ολυμπίου 10, Δάλι. Τηλ.: 22524411.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μάρκου Αγγέλα: Μίλτωνος 27, κατάστημα 6, Λεμεσός. Δίπλα από περίπτερο «MMS» και «Wellfoods». Τηλ.: 25108898, 96893387.

Παπαδοπούλου Χάιφα: Αγίας Φυλάξεως 15, Λεμεσός. Πλησίον KPMG. Τηλ.: 25255710, 99696390.

Λάμπρου Ιωάννα: Αγίας Φυλάξεως 145, Λεμεσός. Κάτω από τα φώτα τροχαίας Σπύρου Κυπριανού, έναντι «ORCHESTRA». Τηλ.: 25717300.

Δρουσιώτης Ονούφριος: Γλάδστωνος 131Β, Λεμεσός. Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ. Τηλ.: 25379777, 99348340.

Μεταξά Χριστίνα: Χριστάκη Κράνου 5, Γερμασόγεια. 100 μέτρα από Αστυνομικό Σταθμό Ποταμού Γερμασόγειας, πλησίον αρτοποιείου «Σίγμα». Τηλ.: 25314848, 99493603.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μικάλλη Μερόπη: Αποστόλου Ανδρέα 37, Αραδίππου. Περιοχή «Κρασά», πρώην υπεραγορά «Κονή». Τηλ.: 24360647.

Παναγιώτου Μικαέλλα: Λεωφόρος Παπανικολή 39, Λάρνακα. Απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (Ανόρθωσης). Τηλ.: 24251166, 24663635.

Θεοφάνους Δέσπω: Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1, «Παναγιώτειο Μέγαρο», κατάστημα 2, Λάρνακα. Έναντι «Costa Coffee». Τηλ.: 24622522, 24720083.

ΠΑΦΟΣ

Φιλιππίδου – Γεωργιάδου Κωνσταντία: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93, Πάφος. Έναντι καταστήματος ρούχων «ΝΟΥΜΕΡΟ». Τηλ.: 26949259, 26222670.

Σωκράτους Σωκράτης: Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ και Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς. Τηλ.: 26321253, 99725006.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Λοΐζου Παναγιώτης: Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφόρος Γρίβα Διγενή) 150, Παραλίμνι. Τηλ.: 23821368, 23823608.

Μάστρου Ανδρούλα: Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι. Πλατεία Λιοπετρίου, δίπλα από τα φώτα τροχαίας. Τηλ.: 23942028, 99524643.