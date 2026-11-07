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Δεκαέξι φαρμακευτικά προϊόντα αφαιρέθηκαν από τον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του Γενικού Συστήματος Υγείας από τις 6 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προς προσωπικούς γιατρούς, ειδικούς γιατρούς και φαρμακεία.

Η αφαίρεση πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή των τοπικών αντιπροσώπων τιμολόγησης και αφορά συγκεκριμένα προϊόντα και συσκευασίες.

Διαφορετικές ρυθμίσεις για υφιστάμενες συνταγές

Για δύο προϊόντα, με δραστικές ουσίες τη σελεκοξίμπη 200 mg και την τερβιναφίνη 250 mg, προβλέπεται μεταβατική διαδικασία.

Τα προϊόντα θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται προσωρινά στο σύστημα συνταγογράφησης με ένδειξη έλλειψης, χωρίς δυνατότητα έκδοσης νέας συνταγής.

Ωστόσο, υφιστάμενες επαναλαμβανόμενες συνταγές θα μπορούν να εκτελούνται εφόσον τα φαρμακεία διαθέτουν απόθεμα. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται γενερική αντικατάσταση ή συνταγογράφηση άλλου διαθέσιμου προϊόντος από τον γιατρό.

Για τα υπόλοιπα 14 προϊόντα, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι δεν θα είναι δυνατή ούτε η συνταγογράφηση ούτε η εκτέλεση υφιστάμενης συνταγής που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο προϊόν.

Ποιες δραστικές ουσίες επηρεάζονται

Ο κατάλογος περιλαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα με δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για λοιμώξεις, υπέρταση, διαβήτη, γαστρεντερικές παθήσεις και ουρολογικά προβλήματα.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται προϊόντα που περιέχουν κεφιξίμη, αμοξικιλλίνη με κλαβουλανικό οξύ, εσομεπραζόλη, φελοδιπίνη, φουροσεμίδη, σιταγλιπτίνη με μετφορμίνη, νιτροφουραντοΐνη, παντοπραζόλη, ραμιπρίλη, σιταγλιπτίνη, σολιφενακίνη και ταμσουλοσίνη.

Η ανακοίνωση αφορά την αφαίρεση συγκεκριμένων εμπορικών προϊόντων από τον κατάλογο του ΓεΣΥ και δεν αναφέρει ότι οι αντίστοιχες δραστικές ουσίες παύουν συνολικά να καλύπτονται από το Σύστημα.

Οι ασθενείς που διαθέτουν επαναλαμβανόμενες συνταγές για τα επηρεαζόμενα προϊόντα θα πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για τις διαθέσιμες επιλογές, χωρίς να διακόπτουν ή να τροποποιούν μόνοι τους τη θεραπεία τους.

Η ενημέρωση του ΟΑΥ