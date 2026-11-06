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Αλλαγές στη συνταγογράφηση, στη διάθεση και στην αποζημίωση δύο ενδοϋαλοειδικών θεραπειών τίθενται σε εφαρμογή από τις 6 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Πρόκειται για τα φαρμακευτικά προϊόντα Vabysmo (faricimab) και Eylea 8 mg (aflibercept), τα οποία θα αποζημιώνονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας βάσει συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και με συμπλήρωση αυτόματου ερωτηματολογίου μέσω του Συστήματος Πληροφορικής.

Η ανακοίνωση, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2026, απευθύνεται σε οφθαλμιάτρους, νοσοκομειακά και ιδιωτικά φαρμακεία και περιλαμβάνει οδηγίες τόσο για τα νέα περιστατικά όσο και για ασθενείς που βρίσκονται ήδη υπό θεραπεία.

Ποιες παθήσεις καλύπτονται

Τα πρωτόκολλα του ΟΑΥ αφορούν τρεις κατηγορίες οφθαλμολογικών παθήσεων:

Νεοαγγειακή, ή υγρής μορφής, ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Έκπτωση της όρασης λόγω οιδήματος της ωχράς κηλίδας από απόφραξη κλαδικής ή κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς.

Έκπτωση της όρασης λόγω διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, τα Vabysmo και Eylea 8 mg εντάσσονται στις επιλογές θεραπείας πρώτης γραμμής, μαζί με το bevacizumab (Avastin), για τις συγκεκριμένες ενδείξεις.

Η επιλογή θεραπείας πραγματοποιείται από τον θεράποντα οφθαλμίατρο, με βάση τα κλινικά δεδομένα και τα κριτήρια που καθορίζει ο ΟΑΥ.

Πώς θα γίνεται η συνταγογράφηση

Η νέα διαδικασία προβλέπει ότι ο θεράπων οφθαλμίατρος συμπληρώνει αυτόματο ερωτηματολόγιο στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ.

Η αποζημίωση επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των αντίστοιχων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Οι κωδικοί συνταγογράφησης διαφοροποιούνται ανάλογα με το φάρμακο και τον οφθαλμό στον οποίο θα χορηγηθεί η θεραπεία.

Vabysmo

Αριστερός οφθαλμός: C168301/1L

Δεξιός οφθαλμός: C168301/1R

Eylea 8 mg

Αριστερός οφθαλμός: C797004/1L

Δεξιός οφθαλμός: C797004/1R

Τα φαρμακευτικά προϊόντα θα διατίθενται από νοσοκομειακά και ιδιωτικά φαρμακεία, κατόπιν εκτέλεσης συνταγής.

Τα φαρμακεία θα προμηθεύονται τις απαιτούμενες ποσότητες απευθείας από τους τοπικούς αντιπροσώπους.

Τι ισχύει για ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία

Σημαντική πρόνοια των νέων πρωτοκόλλων αφορά ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με αναστολέα VEGF.

Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να μεταβούν σε Vabysmo ή Eylea 8 mg, εφόσον ο θεράπων οφθαλμίατρος κρίνει ότι η αλλαγή είναι κλινικά σκόπιμη και προηγηθεί συζήτηση με τον ασθενή.

Για τους οφθαλμιάτρους που έχουν ήδη υποβάλει ονομαστικά αιτήματα για τα δύο φάρμακα και τα αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η νέα διαδικασία με τη συμπλήρωση αυτόματου ερωτηματολογίου.

Παράλληλα, τα εκκρεμή αιτήματα για Eylea 2 mg, Lucentis και Beovu, όταν αφορούν ασθενείς που δεν έχουν προηγουμένως λάβει Avastin, Vabysmo ή Eylea 8 mg, δεν θα εξεταστούν. Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να επιλέξουν θεραπεία πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα.

Οι μεταβατικές ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες

Ο ΟΑΥ καθορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες για τη μετάβαση από τις προηγούμενες διαδικασίες στη νέα διαδικασία συνταγογράφησης.

Από 9 Νοεμβρίου 2026: Για τις νέες χορηγήσεις Vabysmo θα πρέπει να συμπληρώνεται το αυτόματο ερωτηματολόγιο και να εκδίδεται συνταγή. Ο προηγούμενος ενδονοσοκομειακός κωδικός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για απαιτήσεις αποζημίωσης που αφορούν χορηγήσεις πριν από την ημερομηνία αυτή.

28 Δεκεμβρίου 2026: Απενεργοποιείται ο προηγούμενος ενδονοσοκομειακός κωδικός του Vabysmo.

6 Φεβρουαρίου 2027: Απενεργοποιούνται οι παλαιοί εξωνοσοκομειακοί κωδικοί ονομαστικών αιτημάτων για Vabysmo και Eylea 8 mg.

Μέχρι τότε, οι συγκεκριμένοι παλαιοί εξωνοσοκομειακοί κωδικοί θα εμφανίζονται με την ένδειξη «OUT OF STOCK», ώστε να είναι δυνατή μόνο η εκτέλεση υφιστάμενων συνταγών και όχι η έκδοση νέων.

Αποζημίωση φαρμάκων και ιατρικής πράξης

Η τιμή προμήθειας και αποζημίωσης των δύο φαρμάκων καθορίζεται στην εκάστοτε χονδρική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι ακόλουθες χονδρικές τιμές με ΦΠΑ:

Vabysmo: 720,41 ευρώ ανά συσκευασία.

720,41 ευρώ ανά συσκευασία. Eylea 8 mg: 775,82 ευρώ ανά συσκευασία.

Οι τιμές αυτές αφορούν την προμήθεια και αποζημίωση των φαρμακευτικών προϊόντων και δεν αποτελούν ποσά συμμετοχής των δικαιούχων.

Για την υποβολή απαιτήσεων αποζημίωσης της ιατρικής πράξης ενδοϋαλοειδικής έγχυσης, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 67028-RT για τον δεξιό οφθαλμό και 67028-LT για τον αριστερό.

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει επίσης ότι τα νοσοκομειακά φαρμακεία δεν θα λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με προεγκρίσεις για τα δύο συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα κλινικά κριτήρια παραμένουν καθοριστικά

Η ένταξη των φαρμάκων στη νέα διαδικασία δεν συνεπάγεται αυτόματη αποζημίωση για κάθε περιστατικό.

Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια έναρξης, συνέχισης, αλλαγής και διακοπής της αγωγής, με βάση παραμέτρους όπως η βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA), τα ευρήματα της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) και η ανταπόκριση στη θεραπεία.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας, προβλέπεται μεταξύ άλλων τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) έως 12%.

Οι οφθαλμίατροι καλούνται να συμβουλεύονται τα πλήρη πρωτόκολλα που συνοδεύουν την ανακοίνωση του ΟΑΥ, καθώς οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την πάθηση και το θεραπευτικό ιστορικό.

Η ανακοίνωση του ΟΑΥ προς τους παρόχους ΕΔΩ