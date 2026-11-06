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Η πρόσβαση σε κλινικό διαιτολόγο μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας δεν αφορά αποκλειστικά άτομα που επιθυμούν να χάσουν βάρος. Πρόκειται για υπηρεσία που παρέχεται σε δικαιούχους με συγκεκριμένες διαγνώσεις, όταν η διατροφική παρέμβαση αποτελεί μέρος της φροντίδας της υγείας τους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, για να καλυφθεί η επίσκεψη σε κλινικό διαιτολόγο απαιτείται παραπεμπτικό από προσωπικό ή ειδικό ιατρό συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ.

Πώς εξασφαλίζουμε παραπεμπτικό;

Ο δικαιούχος απευθύνεται στον προσωπικό ή στον ειδικό ιατρό που τον παρακολουθεί. Ο ιατρός αξιολογεί τη διάγνωση και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης, εκδίδει ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Στη συνέχεια ο ασθενής μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε συμβεβλημένο κλινικό διαιτολόγο και να διευθετήσει το ραντεβού του.

Πόσες επισκέψεις δικαιούμαστε;

Ο αριθμός των επισκέψεων δεν είναι ίδιος για όλους. Καθορίζεται από τη διάγνωση και τα όρια που προβλέπει ο ΟΑΥ για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη παραπεμπτικού δεν συνεπάγεται απεριόριστες συνεδρίες, ούτε ότι κάθε διατροφικό πρόβλημα καλύπτεται από το ΓεΣΥ.

Μπορούμε να αλλάξουμε διαιτολόγο;

Ναι. Ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει συμβεβλημένο επαγγελματία, χωρίς όμως να αυξάνεται ο αριθμός των επισκέψεων που δικαιούται.

Πριν από το πρώτο ραντεβού είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται ότι η διάγνωση καλύπτεται, ότι το παραπεμπτικό είναι ενεργό και πόσες επισκέψεις απομένουν.