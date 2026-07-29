Οι διαδικασίες, τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και του ΤΕΠΑΚ, αναφορικά με την κράτηση, αλλά και τη διεκδίκηση θέσεων από επιτυχόντες και άλλους υποψήφιους των Παγκύπριων Εξετάσεων, ολοκληρώθηκαν και τώρα οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν το αποτέλεσμα.

Όπως έγραψε και χθες ο «Φ», το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, με τους αριθμούς των δύο πανεπιστημίων να το επιβεβαιώνουν.

Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου περίπου το 90% των επιτυχόντων προχώρησε στην κράτηση της θέσης του, ανεξάρτητα με το εάν τελικά διεκδικήσει κι εξασφαλίσει θέση σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Ερωτηθείς σχετικά ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισσαρίδης, ανέφερε στον «Φ» ότι υποβλήθηκαν περίπου 1.200 αιτήσεις για τη διαδικασία της δεύτερης κατανομής (κάποιες από αυτές αφορούν βελτίωση της θέσης που έχει ήδη εξασφαλιστεί και κάποιες άλλες αφορούν διεκδίκηση θέσης), ενώ άλλες περίπου 180 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την εξασφάλιση θέσης μέσω ειδικών κριτηρίων.

Τα αποτελέσματα για τα ειδικά κριτήρια αναμένονται περί τα τέλη Αυγούστου, ενώ της δεύτερης κατανομής στις 4 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον κ. Πισσαρίδη, πολύ σημαντική είναι και η αποψινή ενημερωτική εκδήλωση στην Πανεπιστημιούπολη (19:30), στο πλαίσιο της οποίας οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πανεπιστήμιο, τις Σχολές τους αλλά και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Όσον αφορά στο ΤΕΠΑΚ, όπως ανέφερε ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικές Μέριμνας, Αντώνης Βρασίδας, από τα 1.365 άτομα που εξασφάλισαν φέτος θέση, περίπου 1.000 προχώρησαν στην κράτησή της.

Επίσης, υποβλήθηκαν γύρω στις 610 αιτήσεις για δεύτερη κατανομή και περίπου 130 για εξασφάλιση θέσης στο ΤΕΠΑΚ μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων.

Τα αποτελέσματα αναμένονται αρχές της άλλης εβδομάδας, στις 3 με 4 Αυγούστου.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Ερωτηθείς ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Σωκράτης Μυλωνάς, ανέφερε ότι υπάρχει ροή υποψηφίων που υποβάλλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους, αλλά και που επικοινωνούν με το κέντρο υποστήριξης της Υπηρεσίας για τυχόν απορίες

. Τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να προβληματίζονται για τη σειρά των επιλογών και προτιμήσεών τους, απορίες που διατυπώνουν και σε αρμόδιο πρόσωπο που στελεχώνει το κέντρο.

Ο κ. Μυλωνάς κάλεσε τους υποψηφίους να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους, καθώς όταν η πλατφόρμα κλειδώσει δεν θα είναι εφικτό να το πράξουν.