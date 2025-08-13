Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σε βάρος δημόσιας κατηγόρου που εκτελεί χρέη στη Λευκωσία.

Μετά από απόφαση του Εφετείου με την οποία απορρίφθηκε αίτημα σε βάρος 21χρονου, ο οποίος κρατείται ως υπόδικος για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και απειλή σε αστυνομικό, οικείο πρόσωπο του τελευταίου φέρεται, σύμφωνα με καταγγελία, να επιτέθηκε στη δημόσια κατήγορο λεκτικά αλλά και σωματικά.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε Αστυνομία στο σημείο προκειμένου να επιληφθεί του περιστατικού και να διαφυλάξει την προσωπική ασφάλεια της λειτουργού της δικαιοσύνης.

Ο κατηγορούμενος είναι υπόδικος με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας από την περασμένη εβδομάδα. Το Δικαστήριο είχε καταλήξει στην ετυμηγορία να μείνει ο προαναφερθέντας υπό κράτηση λόγω του κινδύνου επηρεασμού μαρτύρων.

Είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, δηλαδή απειλή σε μέλος της Αστυνομίας. Εφεσίβαλε την απόφαση για κράτησή του και η ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου προγραμματίστηκε για σήμερα.

Όταν το τριμελές δικαστικό σώμα ανακοίνωσε την ετυμηγορία του να απορρίψει το αίτημά του εν λόγω προσώπου, η μητέρα του, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, φέρεται να επιτέθηκε στη δημόσια κατήγορο της Δημοκρατίας.

Η μαρτυρία που ήδη εξετάζεται από την Αστυνομία, φέρει τη γυναίκα να ακολουθούσε τη δημόσια κατήγορο, να την απειλούσε ευθέως και να της άσκησε και σωματική βία.

Μετά το επεισόδιο ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στο σημείο για να επιληφθούν του περιστατικού και να διασφαλίσουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια κατήγορο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του philenews, ήδη έχει δοθεί κατάθεση για την υπόθεση στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της Λευκωσίας (Λυκαβηττού).