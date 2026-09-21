Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νεκρός σε ηλικία μόλις 27 ετών βρέθηκε σε κέντρο αποκατάστασης ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος της Σίντι Κρόφορντ και αδελφός του μοντέλου Κάια Γκέρμπερ, προκαλώντας σοκ στον χώρο της μόδας και της showbiz.

Την είδηση μετέδωσαν οι ιστοσελίδες ΤΜΖ και People επικαλούμενες την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ δηλώνοντας «η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του 27χρονου καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νεκροψία.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που είχε γεννηθεί στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999, είχε ακολουθήσει τον δρόμο του μόντελινγκ, όπως η μητέρα του ενώ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και την εξάρτηση από ουσίες.

Ο Πρίσλεϊ υπέγραψε συμβόλαιο με την IMG Models σε ηλικία 15 ετών. Μέχρι τα 17 του χρόνια, τόσο ο ίδιος όσο και η Κάια — που τότε ήταν 14 ετών — είχαν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας της μόδας. Ο Πρίσλεϊ είχε κάνει το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη του οίκου Moschino στο Λος Άντζελες, συμμετείχε σε επίδειξη των Dolce & Gabbana στο Μιλάνο και είχε εμφανιστεί σε καμπάνια της Calvin Klein.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό W το 2016 είχε πει ότι στις πρώτες του εμφανίσεις στην πασαρέλα η μοναδική του σκέψη ήταν: «Να μην πέσω. Αυτό μόνο. Έλεγα στον εαυτό μου: “Σε παρακαλώ, μην σκοντάψεις, απλώς φτάσε μέχρι το τέλος”. Αποσπάται εύκολα η προσοχή μου, οπότε αν συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω, μπορώ να το κάνω καλύτερα».

Το 2018 είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι το να εργάζεται μαζί με την Κάια έκανε το μόντελινγκ «πολύ λιγότερο μοναχικό». Είχε επίσης αποκαλύψει ότι, παρότι είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο, δεν σκόπευε να πάει στο πανεπιστήμιο: «Για ένα διάστημα το σκεφτόμουν, αλλά μετά άρχισα να δουλεύω. Και τώρα περνάω τόσο καλά που λέω: αν κάτι λειτουργεί, μην προσπαθείς να το διορθώσεις»

Οι περιπέτειες με την ψυχική του υγεία

Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε κατηγορηθεί κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ το 2020 είχε κάνει τατουάζ στο πρόσωπό του με τη λέξη «MISUNDERSTOOD» («Παρεξηγημένος»), το οποίο, όμως, αφαίρεσε έναν χρόνο αργότερα.

«Έχοντας παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και άλλα ζητήματα που τα συνοδεύουν, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν κάποτε, αυτό είναι αρκετό για μένα», έλεγε στο podcast Studio 22.

«Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθώ ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ» έλεγε τότε ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Ο Πρίσλεϊ είχε ξεκίνησε να δημοσιεύει στο Instagram βίντεο υπό τον τίτλο «Mental Health Mondays». Σε ένα από αυτά, που αναρτήθηκε το 2024, μίλησε για τις ομάδες αποκατάστασης στις οποίες συμμετείχε και για το πώς μπορεί κανείς να βρει κοινό έδαφος με άλλους ανθρώπους.

Σε άλλο βίντεο τον Ιούλιο του 2025, αναφερόταν στις υγιεινές συνήθειες που είχε στη ζωή του λέγοντας ότι μεγάλωσε ως ένα «πολύ δραστήριο» παιδί, παίζοντας αθλήματα και ασχολούμενος με το σερφ, την υδατοσφαίριση και την κολύμβηση. Όταν όμως άρχισε να εργάζεται, όπως έλεγε, ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη μοίρα. «Η ποιότητα ζωής μου μειώθηκε ραγδαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν «10 χρόνια» για να καταλάβει πως έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη σωματική δραστηριότητα.

Σε βίντεο στο Instagram που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αργότερα διαγράφηκε, ο Πρίσλεϊ μίλησε ανοιχτά για τα φάρμακα που λάμβανε, μεταξύ των οποίων η βουπρενορφίνη, το Xanax και το Valium, για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού. «Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες σε διάφορες μορφές το τελευταίο διάστημα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στη σημερινή κατάσταση», είχε πει, προσθέτοντας ότι ήθελε το βίντεό του να φτάσει στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους.

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκε σε αυτό που το περιοδικό χαρακτήρισε ως τη «δεκαετή μάχη του Πρίσλεϊ με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά». «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», είπε η Κάια, προσθέτοντας ότι συχνά έβαζε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη».

Η ίδια είπε ότι θεωρούσε αναζωογονητικό το γεγονός πως ο αδελφός της μιλούσε τόσο ανοιχτά για τη ζωή του. «Οι γονείς μας, στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ ιδιωτικοί άνθρωποι και δεν μοιράζονταν σχεδόν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απίστευτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα είμαι απόλυτα ανθρώπινος για όλους”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και όταν προσπαθείς να κρύψεις κάτι, απλώς κάνεις τον άλλον να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν».

protothema.gr