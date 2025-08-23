Γύρω στις 20.30 το βράδυ χθες Παρασκευή, μετά από πληροφορία για ύποπτο πρόσωπο, που είχε στην κατοχή του μαχαίρι και βρισκόταν στην περιοχή της Πλατείας Αγίας Παρασκευής, στη Γεροσκήπου, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και υπέβαλαν σε έλεγχο άντρα, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο ύποπτος δεν συνεργαζόταν με τα μέλη της Αστυνομίας και αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του, ενώ την ίδια ώρα φώναζε προκαλώντας ανησυχία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του για τα αυτόφωρα αδικήματα της μέθης, της πρόκλησης ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, καθώς και για σκοπούς εξακρίβωσης των στοιχείων του.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου διερευνά την υπόθεση.