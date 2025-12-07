Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε χθες βράδυ στην επαρχία Λεμεσού, με θύμα διανομέα φαγητού.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 10.45 χθες βράδυ, 24χρονος διανομέας φαγητού, κλήθηκε να παραδώσει παραγγελία, σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού.

Αφού παρέδωσε την παραγγελία και ξεκίνησε για να επιστρέψει στη βάση του, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε επίθεση από αριθμό προσώπων τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και κρατούσαν ξύλα, ενώ σύμφωνα πάντα με τον παραπονούμενο, ένα πρόσωπο κρατούσε μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του παραπονούμενου, ένα από τα πιο πάνω τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει από τη μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια δέχθηκε κτύπημα στο χέρι χωρίς όμως να τραυματιστεί. Ο 24χρονος εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα του στη σκηνή και τράπηκε σε φυγή πεζός όπου σε κάποια απόσταση, σταμάτησε περαστικό ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον παραπονούμενο και τη μοτοσικλέτα του, η οποία έφερε υλικές ζημιές. Από έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι κλάπηκαν τα κλειδιά της μοτοσικλέτας και το κινητό τηλέφωνο του παραπονούμενου. Οι δράστες φέρονται να τράπηκαν σε φυγή πριν την άφιξη των μελών της Αστυνομίας στο σημείο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.