Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους πιο κάτω δρόμους στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων:

– Πεδουλά-Κύκκου-Κάμπου

– Κύκκου-Τσακκίστρας

– Κάμπου-Ορκόντα-Ορκόντα-Κάτω Πύργου

Την ίδια ώρα, γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, έχει σχηματιστεί παγετός στους πιο κάτω δρόμους, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι επικίνδυνα ολισθηρό:

– Προδρόμου-Λεμύθου

– Προδρόμου-Πλατρών

– Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά

– Κακοπετριάς-Καρβουνά

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.