Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους πιο κάτω δρόμους στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων:
– Πεδουλά-Κύκκου-Κάμπου
– Κύκκου-Τσακκίστρας
– Κάμπου-Ορκόντα-Ορκόντα-Κάτω Πύργου
Την ίδια ώρα, γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, έχει σχηματιστεί παγετός στους πιο κάτω δρόμους, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι επικίνδυνα ολισθηρό:
– Προδρόμου-Λεμύθου
– Προδρόμου-Πλατρών
– Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά
– Κακοπετριάς-Καρβουνά
Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.