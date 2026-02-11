Μεγάλο θράσος επέδειξε 27χρονος στην Πάφο, ο οποίος διέρρηξε διαμέρισμα, πήρε κλειδιά και έφυγε με κλοπιμαίο αυτοκίνητο, το οποίο και στάθμευσε πλησίον της κατοικίας του. Ο νεαρός συνελήφθη από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από πληροφορία για διάρρηξη κατοικίας και κλοπή αυτοκινήτου, γύρω στις 11:30 χθες το μεσημέρι, μέλη της εντόπισαν τον 27χρονο και διενήργησαν έρευνα στο διαμέρισμα του στην Πάφο, όπου εντόπισαν το κλειδί αυτοκινήτου, που όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια είχε κλαπεί.

Το κλοπιμαίο όχημα εντοπίστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, σταθμευμένο σε χώρο στην περιοχή του κτιρίου όπου διέμενε ο 27χρονος.

Αφού με τον εντοπισμό του κλοπιμαίου οχήματος εξακριβώθηκαν τα στοιχεία της 36χρονης ιδιοκτήτριας του, ακολούθησαν εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε η διάρρηξη της κατοικίας της 36χρονης. Από την οικία κλάπηκε το κλειδί του αυτοκινήτου και το ίδιο το όχημα.

Εναντίον του 27χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής. Αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας να συνεχίζει τις εξετάσεις.