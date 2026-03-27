Λίγο μετά τις 6.00 χθες το βράδυ, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μοτοσικλέτα, που βρισκόταν εξωτερικά εγκαταλελειμμένης οικίας, σε χωριό στην επαρχία Λεμεσού.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα στη μοτοσικλέτα, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως διαπιστώθηκε, η μοτοσικλέτα είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία ως κλοπιμαία στις 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μοτοσικλέτα κλάπηκε από περιοχή στο Πισσούρι, το βράδυ στις 21-22 Μαρτίου.

Την υπόθεση εμπρησμού και την υπόθεση κλοπής διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής και ο Αστυνομικός Σταθμός Πισσουρίου.