Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά τέσσερα πρόσωπα για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων μαχαιροφορία και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 524 οχήματα και ελέγχθηκαν 675 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 27 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 309 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 134 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οι 12 αφορούν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Συνολικά έγιναν 107 έλεγχοι αλκοόλης. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 32 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.