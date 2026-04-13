Πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο σε μουσικοχορευτικό κέντρο στην περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα, λήφθηκε στην Αστυνομία, γύρω στις 10:00 χθες το βράδυ,

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και από τις επιτόπιες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί λογομαχία μεταξύ 19χρονου και άγνωστου άντρα με αποτέλεσμα ο δεύτερος να ανασύρει μαχαίρι και να τραυματίσει τον 19χρονο.

Ακολούθως ο δράστης, τράπηκε σε φυγή ενώ ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στη δεξιά νεφρική χώρα.

Η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.