Ένα 15χρονο καταζητεί η Αστυνομία ως πρωταίτιο των επεισοδίων κατά διανομέων φαγητού στην Πάφο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Εναντίον του ανήλικου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δεν είναι η πρώτη φορά που αυτός εμπλέκεται σε αντικοινωνικές δραστηριότητες και παράνομες πράξεις.

Ο 15χρονος βάσει των μαρτυριών που εξασφάλισε η Αστυνομία και του οπτικού υλικού που κατέχει από τα επεισόδια στο εμπορικό κέντρο της Πάφου κατά των διανομέων φαγητού, φαίνεται να είναι κεντρικό πρόσωπο στα όσα διαδραματίσθηκαν. Δύο αλλοδαποί διανομείς, 21 και 22 ετών, κατήγγειλαν ότι ενώ βρίσκονταν σε περιοχή στο εμπορικό κέντρο παρά την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από νεαρά άτομα τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους. Οι νεαροί τους επιτέθηκαν με ξύλα και μπουκάλια, ενώ όπως κατάγγειλαν ένας κρατούσε και μαχαίρι.

Οι δράστες προξένησαν ζημιές και στις μηχανές που οδηγούσαν οι διανομείς, δεδομένου ότι αναγκάστηκαν όπως είπαν να τις εγκαταλείψουν για να γλυτώσουν.

Σύμφωνα με τους παραπονούμενους, η περιπέτεια τους δεν τελείωσε μετά το επεισόδιο αυτό, αφού λίγο αργότερα δέχθηκαν εκ νέου επίθεση από τους δράστες, οι οποίοι τους έριχναν πέτρες και ξύλα, όταν τους εντόπισαν σε γειτονική περιοχή.

Από τα επεισόδια ο 22χρονος διανομέας τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για τα συμβάντα.