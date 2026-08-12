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Μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας εντόπισαν γύρω στη 1.45 τα ξημερώματα σήμερα, 12 Αυγούστου 2026, στη Λάρνακα, 34χρονο από τη Συρία να κινείται ύποπτα με ποδήλατο.

Ο 34χρονος ανακόπηκε και σε έρευνα που ακολούθησε σε σακίδιο πλάτης που είχε στην κατοχή του, εντοπίστηκαν αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και αριθμός επάργυρων αντικειμένων και άλλα αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται εύλογα ότι κατείχε παράνομα.

Ο 34χρονος συνελήφθη για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, όπου θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.