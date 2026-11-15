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Εβδομάδα αστυνόμευσης και διαφώτισης για την οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων θα πραγματοποιείται από αύριο, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 2026.

Η εκστρατεία διεξάγεται παράλληλα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, θα διενεργεί ελέγχους που θα επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Τα έγγραφα των οδηγών και των οχημάτων.

Την ταχύτητα των οχημάτων.

Τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας.

Τις ώρες οδήγησης και εργασίας.

Τη χρήση ταχογράφων (αναλογικών και ψηφιακών).

Τη μηχανική κατάσταση των οχημάτων.

Παράλληλα, η Αστυνομία θα εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε τροχαίες παραβάσεις που συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων ή σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ευθύνη όλων μας και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιδεικνύοντας υπεύθυνη και ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.