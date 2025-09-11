Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του ανθεκτικού μύκητα Candidozyma auris στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Κρούσματα καταγράφηκαν και στην Κύπρο τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την υγειονομική ασφάλεια ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών.

Ο μύκητας, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην ΕΕ το 2014, εξαπλώνεται ραγδαία σε νοσοκομεία και αποτελεί σοβαρή απειλή για ασθενείς και συστήματα υγείας. Το C. auris είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα αντιμυκητιασικά φάρμακα, επιμένει σε επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ήδη επιβαρυμένους ασθενείς.

Σύμφωνα με την έκθεση, την περίοδο 2013–2023 καταγράφηκαν πάνω από 4.000 κρούσματα στην ΕΕ/ΕΟΧ, με 1.346 μόνο το 2023 – αριθμός που σηματοδοτεί ραγδαία αύξηση. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό κρουσμάτων είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία.

Ο δρ. Διαμαντής Πλαχούρας, επικεφαλής του τμήματος Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων του ECDC, τόνισε ότι «το C. auris μπορεί να εγκατασταθεί σε νοσοκομεία μέσα σε λίγα χρόνια, όμως η έγκαιρη ανίχνευση και ο συντονισμένος έλεγχος μπορούν να αποτρέψουν την περαιτέρω μετάδοση».

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, μόνο 17 από τις 36 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν εθνικό σύστημα επιτήρησης για το C. auris, ενώ μόλις 15 έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες οδηγίες πρόληψης και ελέγχου. Η έλλειψη συστηματικής καταγραφής δημιουργεί τον κίνδυνο η πραγματική έκταση του προβλήματος να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Η έκθεση καταλήγει ότι η ταχεία διάδοση του μύκητα θέτει υψηλό κίνδυνο για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης δράσης και εφαρμογής μέτρων πρόληψης και ελέγχου.