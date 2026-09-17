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Τα extensions βλεφαρίδων έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή, καθώς προσφέρουν πιο πυκνές και μακριές βλεφαρίδες για εβδομάδες. Η εφαρμογή τους, όμως, γίνεται πολύ κοντά στην επιφάνεια του ματιού και απαιτεί τη χρήση ισχυρών συγκολλητικών ουσιών, γεγονός που έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να εξετάσουν κατά πόσο μπορεί να συνδέεται με ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις και άλλες οφθαλμικές επιπλοκές.

Η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία δεν υποδεικνύει ότι όσοι χρησιμοποιούν extensions θα παρουσιάσουν απαραίτητα πρόβλημα. Έχουν όμως καταγραφεί οφθαλμικές επιπλοκές που σχετίζονται με την εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων ερεθισμός, αλλεργική βλεφαρίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα και διαταραχές της οφθαλμικής επιφάνειας.

Τι μπορεί να συμβεί στα μάτια

Χαρακτηριστική είναι παλαιότερη μελέτη από την Ιαπωνία που δημοσιεύθηκε στο Cornea, στην οποία εξετάστηκαν 107 γυναίκες που είχαν απευθυνθεί σε οφθαλμολογικές κλινικές με συμπτώματα μετά την τοποθέτηση extensions. Οι ερευνητές κατέγραψαν κυρίως περιστατικά κερατοεπιπεφυκίτιδας που σχετίστηκαν κυρίως με την κόλλα και τα προϊόντα αφαίρεσης, αλλά και περιπτώσεις αλλεργικής βλεφαρίτιδας.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, ωστόσο, δεν δείχνουν πόσο συχνές είναι αυτές οι επιπλοκές στον γενικό πληθυσμό που χρησιμοποιεί extensions. Η μελέτη αφορούσε γυναίκες που είχαν ήδη παρουσιάσει συμπτώματα και είχαν αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

Νεότερη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Contact Lens and Anterior Eye, εξέτασε την οφθαλμική επιφάνεια πριν και μετά την εφαρμογή extensions. Οι ερευνητές διαπίστωσαν βραχυπρόθεσμες μεταβολές στη σταθερότητα της δακρυϊκής στιβάδας και σημεία επιβάρυνσης του επιθηλίου του κερατοειδούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή μπορεί να διαταράξει προσωρινά την ομοιόσταση της οφθαλμικής επιφάνειας.

Ο ρόλος της κόλλας

Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η επιστημονική βιβλιογραφία είναι οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των extensions. Η κόλλα μπορεί να περιέχει κυανοακρυλικές ενώσεις, ενώ οι ερευνητές έχουν συσχετίσει συστατικά ή εκπομπές των συγκολλητικών προϊόντων με ερεθιστικές και αλλεργικές αντιδράσεις στην περιοχή των ματιών.

Στην ιαπωνική μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τρία προϊόντα κόλλας και ανίχνευσαν φορμαλδεΰδη και στα τρία. Πρόκειται όμως για περιορισμένο αριθμό προϊόντων και για παλαιότερη μελέτη, επομένως το εύρημα δεν μπορεί να γενικευθεί σε όλες τις κόλλες που κυκλοφορούν σήμερα.

Εκτενής επιστημονική ανασκόπηση της Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), που δημοσιεύθηκε στο The Ocular Surface, επισημαίνει ότι τα καλλυντικά και οι αισθητικές παρεμβάσεις γύρω από τα μάτια μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να επηρεάσουν την οφθαλμική επιφάνεια και τα εξαρτήματα του οφθαλμού.

Τι ισχύει με τα ακάρεα των βλεφαρίδων

Τα μικροσκοπικά ακάρεα Demodex ζουν στους θύλακες των τριχών και μπορεί να υπάρχουν και στις βλεφαρίδες χωρίς να προκαλούν συμπτώματα. Η παρουσία τους, επομένως, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, επιστημονικές μελέτες έχουν συσχετίσει την παρουσία Demodex με τη βλεφαρίτιδα.

Σε πρόσφατη μελέτη 302 ασθενών με βλεφαρίτιδα, οι ερευνητές εντόπισαν Demodex στο 49,3% των συμμετεχόντων. Το εύρημα αυτό αφορά τη σχέση των ακάρεων με τη βλεφαρίτιδα και όχι τη χρήση extensions.

Αυτό που δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς είναι ότι τα extensions βλεφαρίδων προκαλούν ή αυξάνουν την παρουσία Demodex. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι οι ψεύτικες βλεφαρίδες «προκαλούν ακάρεα» δεν υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Ερυθρότητα, επίμονος κνησμός, πρήξιμο στα βλέφαρα, αίσθημα καύσου ή ξένου σώματος, πόνος και εκκρίσεις μετά την εφαρμογή extensions δεν θα πρέπει να αγνοούνται. Ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή επιμένουν, χρειάζεται αξιολόγηση από οφθαλμίατρο.

Η καλή υγιεινή της περιοχής των βλεφάρων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή έχει επίσης σημασία. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή ώστε η κόλλα ή τα προϊόντα αφαίρεσης να μην έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του ματιού.

Οι extensions βλεφαρίδων, επομένως, δεν αποτελούν εξ ορισμού απειλή για την υγεία των ματιών. Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει όμως ότι η εφαρμογή τους δεν είναι εντελώς απαλλαγμένη από κινδύνους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αλλεργικές αντιδράσεις, τον ερεθισμό και την οφθαλμική επιφάνεια. Η σωστή εφαρμογή, η υγιεινή και η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής όταν εμφανίζονται συμπτώματα μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο επιπλοκών.

ygeiamou.gr