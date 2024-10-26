Μία ώρα πίσω θα μετακινηθούν οι δείκτες του ρολογιού την Κυριακή 27 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η περίοδος της θερινής ώρας για το 2024 τερματίζεται την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, η ώρα 04:00 το πρωί, και κατά την ώρα αυτή, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

Σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5563, Κ.Δ.Π 293/2021, παράγραφος (β)). Ο πιο πάνω θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση.