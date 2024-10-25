Μία ώρα πίσω μετακινούνται τα ρολόγια μας την προσεχή Κυριακή 27 Οκτωβρίου.

Το μέτρο αλλαγής της ώρας συνεχίζεται για μία ακόμη φορά και έτσι τα ξημερώματα της Κυριακής γυρνάμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω, κι έτσι αντί για 04:00 π.μ. θα δείχνουν 03:00 π.μ.

Η θερινή ώρα βασίζεται σε ένα σύστημα που αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη η θερινή ώρα διαρκεί για 7 μήνες. Παράλληλα, η χειμερινή (ή ηλιακή ώρα) αρχίζει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και εφαρμόζεται για 5 μήνες.

iefimerida.gr