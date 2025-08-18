Είναι κι αυτό το κράνος που δεν προστάτεψε. Είναι τα καμένα κορμιά. Είναι τα κατεστραμμένα από τους βομβαρδισμούς αντιαεροπορικά, πολυβόλα, πυροβόλα. Είναι η 181η Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού (ΜΠΠ). Είναι που ονειρευόσουν το αύριο που ποτέ δεν ήρθε. Είναι η προδοσία, οι άδικοι χαμοί. Είναι ο χαμός των πεσόντων, που καταπατήθηκαν στα ιερά χώματα τα οποία ποτίστηκαν με νεανικό αίμα. Είναι οι γονείς, που μάταια περίμεναν. Είναι αυτό το δάκρυ που δεν μπορείς να συγκρατήσεις παρακολουθώντας τις σκηνές της τραγωδίας. Είναι και η συγνώμη που οφείλουμε όσοι τα ξεχνάμε. Είναι που μάθαμε να αναφερόμαστε σε ήρωες χωρίς να νοιώθουμε την έννοια της λέξης.

Αυτά και πολλά άλλα περνούν απ’ το μυαλό κάποιου, παρακολουθώντας τις σκηνές τις οποίες εντόπισε σε τουρκικούς ιστότοπους και τις παρουσιάζει για τους αναγνώστες του philenews ο κ. Σωτήρης Σάββα από την Τρυπημένη Αμμοχώστου.

Δεν είναι μόνο συγκλονιστικά τα στιγμιότυπα, είναι και οδυνηρά. Ίσως πρέπει να τα παρακολουθούμε από καιρού εις καιρόν, με την ελπίδα ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια λάθη και τα ίδια εγκλήματα.

Οι σκηνές από τη διαλυμένη 181η ΜΠΠ, προφανώς, δεν τραβήχτηκαν πολύ χρόνο μετά την επίθεση των Τούρκων στις 23 Ιουλίου 1974.

Η 181η ΜΠΠ μετρά πέντε νεκρούς, 39 αγνοούμενους και 48 αιχμαλώτους. Η καταστροφή συντελέστηκε στις 23 Ιουλίου του 1974, 24 ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός. Φάλαγγα της 181ης Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού και της 191ης ΠΟΠ, κινήθηκαν στην περιοχή «Λατσίν» στο χωριό Συγχαρί προς Μπελαπάις. Τις απογευματινές ώρες δέχτηκαν σφοδρά πυρά από τμήματα του 35ου Τάγματος Αλεξιπτωτιστών, που προέλασαν από την Αλωνάγρα. Η μάχη διήρκεσε μέχρι το σούρουπο.

Σύμφωνα με μαρτυρία στρατιώτη της 181, η Μοίρα δεν είχε υποστήριξη, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε. «Μας άφησαν όλους στη σφαγή και στην καταστροφή», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εξάλλου, σύμφωνα με άλλες περιγραφές, μετά την απαγκίστρωση των τμημάτων της Εθνικής Φρουράς από την περιοχή, τουρκικό τάγμα πεζικού και τμήματα Τ/Κ καταδρομέων κατέλαβαν το ύψωμα Αλωνάγρα και βρέθηκαν σε οπτική επαφή με τις θέσεις τάξεως της Μοίρας.

Όταν το απόγευμα της 22ας Ιουλίου διαπιστώθηκε ότι η Μοίρα έμεινε ακάλυπτη, εστάλη σήμα στο Γ.Ε.Ε.Φ. με αίτημα έγκρισης να εγκαταλείψει την περιοχή. Ο Διοικητής Πυροβολικού Γ.Ε.Ε.Φ., συνταγματάρχης Γεώργιος Πούλλος, επιθεώρησε ο ίδιος την περιοχή αλλά παρά τις υποδείξεις αξιωματικών, περιλαμβανομένου και του διοικητή της 181ης ΜΠΠ, αρνήθηκε να το πράξει.

Στο βίντεο που ετοίμασε (συνέρραψε) ο κ. Σωτήρης Σάββα, αποκαλύπτεται το μακελειό από την μάχη που προηγήθηκε.

Ανάμεσα στις σκηνές και η σύλληψη τεσσάρων ατόμων με πολιτικά από Τούρκους στρατιώτες. Τους επιβιβάζουν σε τζιπ με δεμένα μάτια και αναχωρούν.

Ακολουθούν σκηνές, για το θεαθήναι, από έρευνες των Τούρκων σε σπίτια. Επίσης, περίπου 20 άτομα με στρατιωτικά, προφανώς μετά τη σύλληψή τους, οδηγούνται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Περιλαμβάνονται και σκηνές από το κάστρο και το λιμανάκι της Κερύνειας. Και βεβαίως, στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς τα οποία κατέλαβαν οι Τούρκοι. Σκηνές και από την κατεχόμενη Λευκωσία της τότε εποχής. Και η Αμμόχωστος, όπως ήταν τότε, με το λιμάνι της.