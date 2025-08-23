Τρέχει και δεν φτάνει η Τροχαία Λάρνακας, αφού ανεγκέφαλοι οδηγοί μετατρέπουν σε πίστα ταχύτητας τα βράδια μία από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Λάρνακας, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους, όσο κι άλλους οδηγούς. Το απίστευτο είναι πως πρόκειται για τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (οδηγεί στο λιμάνι), τον δρόμο με τις περισσότερες κάμερες φωτοεπισήμανσης στη Λάρνακα, που τοποθετήθηκαν ακριβώς για ν’ αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα και να ενισχύσουν το αίσθημα οδικής ασφάλειας.

Εκ του αποτελέσματος, ωστόσο, το σύστημα φωτοεπισήμανσης δεν κατάφερε να βάλει φραγμό στις κόντρες και τις σούζες μοτοσικλετιστών και οδηγών αυτοκινήτων. Πολλοί από τους παραβάτες βρήκαν, μάλιστα, τρόπο να ξεγελούν το σύστημα αφαιρώντας αριθμούς εγγραφής από μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού και «πειραγμένα» οχήματα, προκειμένου να μην εντοπίζονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας, που κατέσχεσε δεκάδες οχήματα έπειτα από εκστρατείες στην περιοχή, προέβη σε εισηγήσεις για λήψη νέων μέτρων για ν’ αποτραπούν τροχαίες συγκρούσεις, αλλά και για να σταματήσει η οχληρία που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής.

Έπειτα από καταγγελίες που δέχθηκε ο «Φ» από περιοίκους, απευθύνθηκε στην Αστυνομία ζητώντας να ενημερωθεί για τα μέτρα που λαμβάνονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν στην εφημερίδα μας, από την αρχή του 2025, με επίκεντρο την περίοδο που διανύουμε, ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας έχει πραγματοποιήσει οκτώ μεγάλες εκστρατείες κατά τη διάρκεια της νύκτας στην περιοχή της Σπύρου Κυπριανού, καθώς και σε παρακείμενες οδούς και λεωφόρους, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 72 οχημάτων.

«Τα οχήματα οδηγήθηκαν στον Κλάδο Τροχαίας Λάρνακας, όπου εφαρμόστηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες εναντίον των παρανομούντων οδηγών και λήφθηκαν τα ανάλογα μέτρα είτε εξώδικης ρύθμισης, είτε ποινικής δίωξης τους», ανέφερε το Τμήμα Τροχαίας, υποδεικνύοντας πως 18 από τα οχήματα στάλθηκαν, κατόπιν αιτήματος, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για να υποβληθούν σε έκτακτο έλεγχο και άμεσο περιορισμό λόγω εμφανών μετατροπών ή και παραποιήσεων. Σημείωσε, ακόμη, πως για πάταξη του φαινομένου της οχληρίας που παρατηρείται στη συγκεκριμένη λεωφόρο «και κατόπιν διάφορων παραπόνων που λαμβάνονται από περίοικους της περιοχής, ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας προβαίνει σε διάφορες εκστρατείες και συνεχείς περιπολίες στη περιοχή».

Σύμφωνα με τον Κλάδο Τροχαίας το σύστημα φωτοεπισήμανσης τοποθετήθηκε στην περιοχή προκειμένου ν’ αυξήσει το αίσθημα οδικής ασφάλειας. «Σημειώνεται ότι προς όφελος της οδικής ασφάλειας για περαιτέρω μείωση των οδικών συγκρούσεων και οδικών παραβάσεων, αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην συγκεκριμένη λεωφόρο το θέμα τέθηκε στον Κεντρικό Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων και έχουν τοποθετηθεί σε δύο σημεία σταθερές κάμερες φωτοεπισήμανσης». Προστίθεται, ακόμη, πως η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού τυγχάνει αστυνόμευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα κι από κινητές κάμερες φωτοεπισήμανσης.

Προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας (Γραφείο Οδικής Ασφάλειας) μέσω επιστολής επιστολή, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2025, έστειλε συγκεκριμένες εισηγήσεις στον Κεντρικό Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αναμένεται «ρύθμιση των εισηγήσεων» της Τροχαίας Λάρνακας, που αφορούν σε ενίσχυση ακόμη ενός σημείου με σταθερή κάμερα φωτοεπισήμανσης και τη διαμόρφωση (υπερύψωση) δύο σημείων σε φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών. Με αυτό τον τρόπο θα επιχειρηθεί ν’ αποτραπεί η ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων από οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Σημειώνεται πως η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού ξεκινά από το ύψος του κυκλικού κόμβου του γηπέδου της Νέας Σαλαμίνας και φτάνει μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Λιμανιού Λάρνακας. Έχει μήκος περίπου 2 χιλιομέτρων και παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση οχημάτων, αφού πρόκειται για τη λεωφόρο που συνδέει τις κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης της Λάρνακας, της Αραδίππου και των Λιβαδιών, ενώ αποτελεί πρόσβαση και για τον, επίσης πολυσύχναστο, δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας.