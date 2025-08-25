Χειροπέδες σε 35χρονο Ελληνοκύπριο φόρεσε η Αστυνομίας Λάρνακας, αφού φέρεται να πέταξε αναμμένα κάρβουνα σε χωράφι σε έδαφος Κιβισιλίου και να προκάλεσε φωτιά, που έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία χθες στις 2 το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά στην περιοχή Καυκαλιά του Αμπελιού στο Κιβισίλι. Στην περιοχή έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών που κατέσβησαν την πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε 3 δεκάρια με πεύκα και άγρια βλάστηση.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αναμμένα κάρβουνα τα οποία πέταξε ο 35χρονος σε χωράφι, πλησίον υποστατικού που διατηρεί στην περιοχή.

Ο ύποπτος συνελήφθη και παρουσιάστηκε Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο δύο ημερών.

Ο νεαρός θεωρείται ύποπτος για εγκατάλειψη άσβεστης φωτιάς στο ύπαιθρο, απόρριψη αναμμένων κάρβουνων, πρόκληση πυρκαγιάς εξαιτίας αλόγιστης ή αμελούς ενέργειας, συμπεριφοράς ή και παράληψης λήψης των αναγκαίων προφυλάξεων. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου.