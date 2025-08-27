Tο Κακουργιοδικείο Πάφου, επέβαλε σήμερα σε 64χρονο κατηγορούμενο, μετά από ακροαματική διαδικασία, συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 16 ετών σε κατηγορίες που αφορούσαν βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για σκοπούς επιβολής των εν λόγω ποινών λήφθηκαν μεταξύ άλλων υπόψιν η σοβαρότητα των αδικημάτων, οι συνθήκες υπό τις οποίες τα αδικήματα διεπράχθησαν, η πρόκληση πληγμάτων και ψυχικού τραύματος στα θύματα ένεκα της ειδεχθούς συμπεριφοράς που υπέστησαν σε μικρή και εύθραυστη ηλικία και οι προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του κατηγορουμένου.

Αναφέρεται ότι λήφθηκαν επίσης υπόψη, οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικογένειά του, το λευκό ποινικό του μητρώο, τα προβλήματα υγείας που ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει, και η ηλικία του σε παρόντα χρόνο σε συνάρτηση με την προσδοκία ζωής.