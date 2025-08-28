Αναστάτωση σε περιοχές της Λευκωσίας, καθώς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα της ΑΗΚ, επηρεάζονται η Αγία Παρασκευή Λακατάμιας καθώς και ο Άγιος Βασίλειος Στροβόλου. Το πρόβλημα αναμένεται να αποκατασταθεί σε δύο ώρες.

Παράλληλα, πρόβλημα παρουσιάστηκε και σε οδική αρτηρία προς την κοινότητα Τσερίου, εξαιτίας ζημιάς σε υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης. Όπως δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός μίας ώρας.

Η βλάβη, όπως ανέφερε, προκλήθηκε όταν σε εργοτάξιο πραγματοποιείτο βαθιά εκσκαφή, με αποτέλεσμα να αποκοπεί υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης ισχύος 11 χιλιάδων βολτ. «Δυστυχώς, η ΑΗΚ δεν είχε ενημερωθεί για το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το καλώδιο που αποκόπηκε, κάτι που καθυστερεί τον εντοπισμό και την πλήρη επιδιόρθωση», πρόσθεσε η κ. Παπαδοπούλου.