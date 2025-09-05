Σημαντικές παρατυπίες εντοπίστηκαν στις επιχωματώσεις γεωργικού τεμαχίου στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών, μετά από σχετική καταγγελία, ενώ δεν έχει δοθεί άδεια για την τοποθέτηση εξέδρας στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, δήλωσε ο Ηρακλής Αχνιώτης, Πρώτος Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σε δηλώσεις του ο κ. Αχνιώτης ανέφερε πως σε ό,τι αφορά τις επιχωματώσεις καταφανώς υπάρχουν παρατυπίες. Όπως διαφαίνεται, είπε ο κ. Αχνιώτης, εκεί εκφορτώθηκαν όγκοι χωμάτων και ακολούθησε ισοπέδωση με εκσκαφείς. Αυτά τα φαινόμενα συμπλήρωσε, είναι καταφανώς μη επιτρεπτά.

Αναφορικά με την τοποθέτηση εξέδρας και κατασκευών για την διοργάνωση εκδήλωσης στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, ο κ. Αχνιώτης ανέφερε πως αυτές οι κατασκευές έπρεπε να τύχουν αξιολόγησης και αδειοδότησης πράγμα που δεν έχει γίνει. Επί του θέματος συνέχισε, έχει ενημερωθεί ο ΕΟΑ και αναμένεται να ληφθούν μέτρα. Ενδεικτικά σημείωσε πως, “πρέπει υποβληθούν αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας“.

Επεσήμανε επίσης πως πέραν της λυόμενης εξέδρας που μετακινήθηκε και αποσυναρμολογήθηκε, υπάρχουν μόνιμες κατασκευές στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας παρόμοιας υφής ή χαρακτήρα που είναι μόνιμες. Εκείνες οι κατασκευές είπε, αποτελούν θέμα προς αξιολόγηση.

Ο Ηρακλής Αχνιώτης Πρώτος Λειτουργός Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ανέφερε πως το ζήτημα το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες, σχετικά με τα τεκταινόμενα στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Πέγειας, αναδεικνύει χρονίζοντα θέματα και προβλήματα τα οποία άπτονται κυρίως των μηχανισμών ελέγχου της ανάπτυξης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των προνοιών του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου καθώς και της περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας.

Ο κ. Αχνιώτης σημείωσε πως ανέκαθεν η αχίλλειος πτέρνα του πολεοδομικού μας συστήματος ήταν η πτυχή της επιβολής πολεοδομικού ελέγχου.

Ιδιαίτερα όμως αυτή η περίοδος, που ακριβώς μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου μεγάλο μέρος της δικαιοδοσίας ελέγχου της ανάπτυξης έχει εκχωρηθεί στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (Ε.Ο.Α.) ενώ οι μηχανισμοί αποτροπής και επιβολής των Ε.Ο.Α. δεν έχουν ακόμη πλήρως συσταθεί και λειτουργήσει αποτελεσματικά, αποτελεί «ευκαιρία» που προσφέρεται για επιτήδειους να προβούν σε αυθαιρεσίες και στην δημιουργία τετελεσμένων.

Σε ό,τι αφορά την διενέργεια εκχερσώσεων, χωματουργικών εργασιών, εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής κ.λπ., ιδιαίτερα σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή, όπου και το πολεοδομικό καθεστώς την χαρακτηρίζει ως περιοχή προστασίας (Πολεοδομικές Ζώνες Ζ1 και Ζ2), κάθε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος ελέγχεται, πρέπει να ελέγχεται αυστηρά, συμπλήρωσε.

Επεσήμανε επίσης πως η αναφορά ή επίκληση προθέσεων γεωργικής αξιοποίησης τεμαχίων δεν γίνεται αποδεκτή γιατί η περιοχή και η πολεοδομική Ζώνη δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο όπως θα ήταν ενδεχομένως επιτρεπτό σε μια γεωργική Ζώνη.

Ακόμη όμως και σε τέτοιες περιοχές προσφερόμενες για γεωργική εκμετάλλευση, δεν πρέπει να θεωρείται εκ προοιμίου δεδομένο ότι είναι αποδεκτή η σοβαρή αλλοίωση του φυσικού εδάφους, η εναπόθεση ή αφαίρεση όγκων χώματος και διαφοροποίηση του φυσικού ανάγλυφου χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, συμπλήρωσε.

Ακολούθως ο κ. Αχνιώτης αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που σχετίζονται με δραστηριότητες στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Πέγειας όπου σε Ζώνες Προστασίας έχουν διενεργηθεί εκτεταμένες διαμορφώσεις και κατασκευές, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της αναγκαίας πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Στον ίδιο χώρο είχε πολύ πρόσφατα στηθεί εξέδρα για σκοπούς κάποιας εκδήλωσης η οποία έχει μετακινηθεί. Ωστόσο υπάρχουν μόνιμες κατασκευές έκτασης και χαρακτηριστικών (κλίμακας και μορφής) τέτοιων οι οποίες οπωσδήποτε θα πρέπει να αξιολογηθούν στα πλαίσια πολεοδομικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή του Ε.Ο.Α. Πάφου, όπως είπε. Επεσήμανε επίσης πως υπήρξε επικοινωνία του Τμήματος με αρμόδιους Λειτουργούς του Ε.Ο.Α. Πάφου και δρομολογείται η λήψη μέτρων επιβολής.

Σε σχέση με το πολεοδομικό καθεστώς στην συγκεκριμένη περιοχή, είπε ότι επίκεινται αλλαγές στα πλαίσια εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του καθεστώτος προστασίας προς αποτροπή φαινομένων όπως αυτά που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Αχνιώτης τόνισε τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας των αρμοδίων Αρχών με τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης προς την κατεύθυνση αποτροπής αλλά κυρίως πρόληψης τέτοιων φαινομένων των οποίων το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο.

