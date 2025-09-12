Με υπό προώθηση νομοθετήματα επισπεύδεται η απέλαση πολιτών τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας απορρίπτονται ή έλαβαν προστασία αλλά έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα. Περαιτέρω, όταν απορριφθεί το αίτημα τους, δεν θα δικαιούνται να ζητήσουν επανεξέταση της απόφασης εντός εννέα μηνών όπως προνοείται σήμερα, ανεξαρτήτως αν προκύψουν πρόσθετα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της αίτησης.

Βεβαίως, τα πιο πάνω θα τεθούν σε ισχύ, νοουμένου ότι εγκριθεί κυβερνητικό νομοσχέδιο και ξεχωριστή πρόταση νόμου του ΕΜΑΜ που έχει κατατεθεί από το 2022.

Τα υπό προώθηση νομοθετήματα συζητήθηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με την Υπάτη Αρμοστεία και άλλους φορείς να εκφράζουν διαφωνίες.

Όσον αφορά το κυβερνητικό νομοσχέδιο, εκπρόσωπος του υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ανέφερε πως διορθώνονται πρόνοιες οι οποίες αφορούν τον αποκλεισμό αιτητών διεθνούς προστασίας ώστε η ντόπια νομοθεσία να συμβαδίζει με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα ανάκλησης τους καθεστώτος της διεθνούς προστασίας.

Όπως εξήγησε, αναδιατυπώνεται η δυνατότητα της ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ακόμη και μετά την παραχώρηση του καθεστώτος.

Δυστυχώς, είπε, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιτρεπόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία να ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας ενώ με την προωθούμενη νομοθεσία όταν προκύψουν στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την ανάκληση, αυτή θα μπορεί να υλοποιείται.

Εκ μέρους της Υπάτης Αρμοστείας ο κ. Χαραλαμπίδης ήγειρε επιφυλάξεις, ειδικότερα στην πρόνοια με βάση την οποία παραχωρείται στον επηρεαζόμενο χρονικό διάστημα δέκα ημερών για υποβολή ένστασης (όταν απορριφθεί η αίτησή του). Θεωρούμε, είπε, πως οι δέκα μέρες δεν επαρκούν στον επηρεαζόμενο για να υποβάλει τις θέσεις του κατά της απόφασης και εισηγούμαστε όπως αυξηθούν σε 30 μέρες.

Ή εκπρόσωπος του Κυπριακού Συμβουλίου Προσφύγων συμφώνησε με τις επιφυλάξεις της Υπάτης Αρμοστείας, ειδικά ως προς το περιθώριο των δέκα ημερών.

Εκ μέρους της ΚΙΣΑ ο κ. Δώρος Πολυκάρπου ανέφερε πως η προθεσμία των δέκα ημερών είναι ανεπαρκής. Το θέμα, είπε, είναι να αποφασίσουμε κατά πόσον οι αιτητές πρέπει να έχουν στη διάθεση τους εύλογο χρονικό διάστημα να προσφύγουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αν στόχος είναι να τους στερηθεί το δικαίωμα να προστατευθούν προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, τότε οι δέκα μέρες μπορεί να είναι αποτελεσματικές για τις κρατικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συζητήθηκε και πρόταση Νόμου του ΕΛΑΜ σχετικά με τη χορήγηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών και την άρση της προστασίας σε περίπτωση διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Μιλώντας εκ μέρους του ΕΛΑΜ ο βουλευτής του κόμματος Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι η πρόταση νόμου προνοεί ανάκληση της ιδιότητας του πρόσφυγα, αν το επηρεαζόμενο πρόσωπο διέπραξε σοβαρό ποινικό αδίκημα, αν παραλείψει σκόπιμα να καταθέσει εγκαίρως την αίτηση του, αν αυτή έχει σκοπό να καθυστερήσει εκδοθείσα απόφαση απέλασης του, αν κατάγεται από ασφαλή χώρα ή αν βρίσκεται στην Κύπρο για σπουδές ή για σκοπούς εργοδότησης.

Εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών ενημέρωσαν την Επιτροπή πως όταν ο φάκελος μια υπόθεσης/αίτησης κλείσει, με απόρριψη της αίτησης, δεν θα επανανοίγει. Αυτό, είπε, προνοείται και από την ΕΕ.

Σημειώνεται πως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, σε περίπτωση απόρριψη αίτησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός χρονικού διαστήματος εννέα μηνών, κάτι το οποίο καταργείται. Εκπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας διαφώνησε με την ανάκληση τους καθεστώτος διεθνούς προστασίας χωρίς να δικαιούται ο επηρεαζόμενος να ζητήσει επανεξέταση της αιτησης του όταν συντρέχει λόγος.