Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ανακοίνωσε ότι σχεδόν όλες οι περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή επαρχία Λεμεσού θα κηρυχθούν ως απαγορευμένες ζώνες κυνηγίου.

Συγκεκριμένα, το κυνήγι θα απαγορεύεται τόσο κατά την περίοδο του επιδημητικού θηράματος όσο και κατά την περίοδο κυνηγίου της τσίχλας.

Η διαδικασία κήρυξης των περιοχών σε απαγορευμένες αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση, ο χάρτης των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, που είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Artemis Cy, θα επικαιροποιηθεί αναλόγως.