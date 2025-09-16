Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) ανακοίνωσε τις τελευταίες αποσύρσεις οχημάτων και εξαρτημάτων από την ευρωπαϊκή αγορά, όπως γνωστοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για την 36η εβδομάδα του 2025.

Το ΤΟΜ καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς, εισαγωγείς και πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στην κυπριακή αγορά να ενημερώσουν σχετικά την Υπηρεσία και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκλησή τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Παράλληλα, προτρέπει τους καταναλωτές που κατέχουν τα υπό αναφορά οχήματα ή μοτοσυκλέτες να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για οδηγίες. Όσον αφορά τα εξαρτήματα, συστήνεται να διακοπεί άμεσα η χρήση τους και να επιστραφούν, όπου είναι εφικτό, στο σημείο αγοράς με ενημέρωση του πωλητή.

Σύμφωνα με τη σχετική κοινοποίηση, τα επικίνδυνα προϊόντα είναι τα εξής:

Αριθμός προειδοποίησηςΕμπορικό σήμαΟνομασίαΠεριγραφή
SR/03119/25FordExplorer, Transit CustomΕπιβατικό αυτοκίνητο/φορτηγό
SR/03131/25HondaHondaΜοτοσυκλέτα
SR/03149/25Hyundaii10Επιβατικό αυτοκίνητο
SR/03151/25CITROENBerlingo, C3 Aircross V2, C3 V4, C4 Cactus, C4 Picasso, C5 Aircross, Celysee, Spacetourer, Jumpy, JΕπιβατικό αυτοκίνητο
SR/03152/25DS automobilesDS3 Crossback, DS 7 CrossbackΕπιβατικό αυτοκίνητο
SR/03153/25Peugeot208, 301, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Rifter, Partner, Traveller, Expert, BoxerΕπιβατικό αυτοκίνητο
SR/03171/25JeepWranglerΕπιβατικό αυτοκίνητο
SR/03173/25LanciaThemaΕπιβατικό αυτοκίνητο
SR/03174/25Peugeot308 1,6l Euro 6.1Επιβατικό αυτοκίνητο
SR/03178/25DaciaDUSTER aΕπιβατικό αυτοκίνητο

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τηλεφωνικώς στο 22600500 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

ΚΥΠΕ