Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) ανακοίνωσε τις τελευταίες αποσύρσεις οχημάτων και εξαρτημάτων από την ευρωπαϊκή αγορά, όπως γνωστοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για την 36η εβδομάδα του 2025.

Το ΤΟΜ καλεί κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς, εισαγωγείς και πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στην κυπριακή αγορά να ενημερώσουν σχετικά την Υπηρεσία και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκλησή τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Παράλληλα, προτρέπει τους καταναλωτές που κατέχουν τα υπό αναφορά οχήματα ή μοτοσυκλέτες να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο για οδηγίες. Όσον αφορά τα εξαρτήματα, συστήνεται να διακοπεί άμεσα η χρήση τους και να επιστραφούν, όπου είναι εφικτό, στο σημείο αγοράς με ενημέρωση του πωλητή.

Σύμφωνα με τη σχετική κοινοποίηση, τα επικίνδυνα προϊόντα είναι τα εξής:

Αριθμός προειδοποίησης Εμπορικό σήμα Ονομασία Περιγραφή SR/03119/25 Ford Explorer, Transit Custom Επιβατικό αυτοκίνητο/φορτηγό SR/03131/25 Honda Honda Μοτοσυκλέτα SR/03149/25 Hyundai i10 Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03151/25 CITROEN Berlingo, C3 Aircross V2, C3 V4, C4 Cactus, C4 Picasso, C5 Aircross, Celysee, Spacetourer, Jumpy, J Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03152/25 DS automobiles DS3 Crossback, DS 7 Crossback Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03153/25 Peugeot 208, 301, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Rifter, Partner, Traveller, Expert, Boxer Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03171/25 Jeep Wrangler Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03173/25 Lancia Thema Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03174/25 Peugeot 308 1,6l Euro 6.1 Επιβατικό αυτοκίνητο SR/03178/25 Dacia DUSTER a Επιβατικό αυτοκίνητο

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τηλεφωνικώς στο 22600500 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

