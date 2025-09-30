Το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα» εξέδωσε ανακοίνωση με σκοπό να ενημερώσει τους πολίτες για τον σαφή διαχωρισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ).

Σύμφωνα με τη συντεχνία, το ΤΚΕΑΑ έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες, ενώ διαχειρίζεται και σχετικά σχέδια χορηγιών και επιδομάτων.

Από την άλλη, οι ΥΚΕ παρέχουν κοινωνική εργασία για στήριξη ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, παρεμβαίνουν σε περιστατικά κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας και προσφέρουν συμβουλευτική στήριξη με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση.

Η «Ισότητα» τονίζει ότι, με βάση τις υφιστάμενες νομοθεσίες και τα εγκεκριμένα Σχέδια Υπηρεσίας, η ευθύνη για τα προγράμματα ατόμων με αναπηρίες ανήκει αποκλειστικά στο ΤΚΕΑΑ, ενώ οι ΥΚΕ έχουν συμπληρωματικό ρόλο χωρίς να υπεισέρχονται στον σχεδιασμό ή την εποπτεία τους.

Οι θέσεις του Κλαδικού Συμβουλίου δεν παραπλανούν τους πολίτες, αλλά στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και στον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.