Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παραμένει κυρίως αίθριος το βράδυ της Κυριακής, αλλά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Απόψε, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αν και κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, μέτριοι 4 μποφόρ, για να στραφούν αργότερα σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, ασθενείς μέχρι μέτριους, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ορεινά.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με ανέμους βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς ασθενείς, 3 μποφόρ, και τη θάλασσα ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, με πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή μικρή άνοδο, κυμαινόμενη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.