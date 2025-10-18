Νεκρός εντοπίστηκε στο κελί του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, ένας 43χρονος υπόδικος.

Ο εντοπισμός του 43χρονου έγινε αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου. Ο άντρας εντοπίστηκε αναίσθητος στο κελί του και οι αστυνομικοί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να επαναφέρει τις αισθήσεις του. Ιατρός που κλήθηκε στη σκηνή διαπίστωσε τον θάνατο του. Στο σημείο κλήθηκε στη συνέχεια ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του αναμένεται να διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, τα οποία αποδίδονται από την Αστυνομία σε αφύσικα αίτια.

Ο άτυχος άντρας κρατείτο για υπόθεση κακόβουλης ζημιάς και πρόκλησης ανησυχίας. Είχε ήδη προσαχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο τον παρέπεμψε σε δίκη για τις 25 Νοεμβρίου και διέταξε όπως στο διάστημα που μεσολαβεί παραμείνει υπό κράτηση.

Ελλείψει χώρου στις Κεντρικές Φυλακές ωστόσο ο 43χρονος παρέμενε κρατούμενος στα κρατητήρια Πάφου.