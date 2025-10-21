Με ένα σοβαρό απρόοπτο συμβάν, που ευτυχώς δεν είχε άλλες συνέπειες για ανθρώπους, σημαδεύτηκε η εκπαιδευτική πτήση δύο ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς σήμερα το πρωί στην επαρχία Πάφου. Κατά την διάρκεια της πτήσης από το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος, στην Πέγεια, ένα εξάρτημα το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος των πτητικών αυτών μέσων. Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Εθνική Φρουρά.

Το εξάρτημα, που φαίνεται να είναι βάση οπλισμού που μπορεί να μεταφέρει ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου, προσγειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή και παραλήφθηκε από την Αστυνομία, που ενημερώθηκε από αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», τα δύο ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς που εδρεύουν στην αεροπορική βάση της Πάφου, είναι τα νέα ελικόπτερα της Airbus που προμηθεύτηκε πρόσφατα η Δημοκρατία για τις αμυντικές της ανάγκες. Δύο εξ αυτών απογειώθηκαν το πρωί από την βάση προς την περιοχή της Λάρας για την καθιερωμένη εκπαιδευτική τους δραστηριότητα.

Υπό συνθήκες που θα εξετασθούν ωστόσο από τους επιτελείς της Εθνικής Φρουράς, από το ένα ελικόπτερο αποκολλήθηκε και έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος το συγκεκριμένο εξάρτημα, με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να επιστρέψει εσπευσμένα στη βάση του για ελέγχους, ενώ το δεύτερο ελικόπτερο παρέμεινε στην περιοχή.

Από πλευράς Αστυνομίας δεν υπήρξε τοποθέτηση, παραπέμποντας στους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας για το συμβάν.

Η ανακοίνωση του Υπουργείο Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ελικοπτέρων της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Πάφου, γύρω στις 13:00, φορέας ρουκετών αποκολλήθηκε από ελικόπτερο και κατέπεσε στο έδαφος.

Από την πτώση του φορέα δεν σημειώθηκε οποιαδήποτε υλική ζημία ή τραυματισμός.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Εθνική Φρουρά.

Βίντεο από alphanews live