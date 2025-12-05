Τεχνογνωσία από την Ελλάδα παίρνει η Κύπρος για να στήσει τη δική της Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε μια προσπάθεια να χτυπηθεί ο υπόκοσμος.

Το θέμα κυριάρχησε κατά τις συζητήσεις που είχαν χθες οι υπουργοί Δικαιοσύνης της Κύπρου, Μάριος Χαρτσιώτης και Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς και αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισκέπτεται τη χώρα μας μετά από πρόσκληση του υπουργού Δικαιοσύνης και όπως δηλώθηκε, έχει αναπτυχθεί μια συνεχής συνεργασία των αρχηγών των Αστυνομιών των δύο χωρών με στόχο την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρτσιώτη, αυτή τη στιγμή αναζητείται το κτήριο που θα στεγάσει τη νέα υπηρεσία, θα στελεχωθεί με ειδικό προσωπικό ενώ θα ζητηθεί από τη Βουλή η έγκριση του πλαισίου λειτουργίας της, αφού θα διενεργεί εφόδους, έρευνες και συλλήψεις. Σε δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι πέραν από τα ευρωπαϊκά θέματα, συζήτησαν το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, το μεταναστευτικό, αλλά και θέματα ενίσχυσης περαιτέρω συνεργασίας των δύο Αστυνομικών Ακαδημιών. Κατά τον ίδιο, έχει αποφασιστεί η ίδρυση μιας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως έχει αντίστοιχη Διεύθυνση η Ελληνική Δημοκρατία μέσω του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εδώ και ένα περίπου χρόνο.

Ο κ. Χαρτσιώτης, τόνισε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα «είναι συγκοινωνούντα δοχεία, στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα, «οπότε ευελπιστούμε ότι η νέα Διεύθυνση, η οποία επαναλαμβάνω, δημιουργείται με την καθοδήγηση, τη συμπαράσταση του κ.Χρυσοχοΐδη και των επιτελών του, θα είναι επίσης ιδιαίτερα υποβοηθητική τόσο για την Κύπρο, αλλά και σαν αμφίδρομη αποτελεσματικότητα στο φοβερό και μπορώ να το πω σοβαρότατο αυτό θέμα, το κοινωνικό θέμα, που είναι το οργανωμένο έγκλημα».

Ο Έλληνας υπουργός είπε ότι η ασφάλεια, που αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και ταυτόχρονα ένα συνταγματικό δικαίωμα που δικαιούται ο κάθε πολίτης, «ιδιαίτερα στην περιοχή μας, η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, αποσταθεροποιείται από διάφορα γεγονότα τα οποία προκαλούν ανησυχία και αγωνία στους πληθυσμούς, τα έθνη και τις χώρες της περιοχής και η μάχη που δίνουμε όλοι στην περιοχή εδώ, μέσα από τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται, είναι να υπάρχει σταθερότητα, ειρήνη και ταυτόχρονα στην Κύπρο να υπάρξει επιτέλους μια δίκαιη λύση για το εθνικό θέμα, το οποίο εκκρεμεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή».

«Είμαστε εδώ, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, με πρώτον τον ίδιο τον κ. Χαρτσιώτη και την Κύπρο, για τα θέματα των ανηλίκων και της εκμετάλλευσής τους μέσα από το διαδίκτυο», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε ότι θα «είμαστε εδώ δίπλα συμπαραστάτες. Ήδη εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία και την ελληνική Αστυνομία, του Αρχηγείου και της ΔΑΟΕ, έτσι ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τελικά να προσθέσουμε αξία σε όλη την προσπάθεια που κάνει και η ελληνική και η κυπριακή Αστυνομία. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ένα μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις χώρες της περιοχής, τη μετανάστευση». Ο ίδιος τόνισε τέλος ότι σήμερα η μετανάστευση δεν είναι αυτή που είχαμε πέρσι, όμως υπάρχει εγρήγορση.