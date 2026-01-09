Έντονες αντιδράσεις και σειρά ερωτημάτων προκάλεσε η δημοσίευση του βίντεο στο διαδίκτυο όπου καταγράφονται συνομιλίες με διάφορα δημόσια και οικονομικά πρόσωπα της Κύπρου, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος.

Το βίντεο παρουσιάζεται ως «διαρροή» και δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό στο Χ με την ονομασία «Emily Thompson», ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια».

Η σελίδα Fact Check Cyprus προχώρησε σε ανάλυση του βίντεο με σκοπό να εξακριβωθεί αν είναι προϊόν ΑΙ.

Τι γνωρίζουμε

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, η αντίστροφη αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το βίντεο και αρκετά αποσπάσματα, στα οποία εμφανίζονται πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα, ελέγχθηκαν με εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης και deepfake, συγκεκριμένα μέσω των πλατφορμών Hive Moderation και InVID-WeVerify. Οι έλεγχοι αυτοί δεν εντόπισαν σαφή ή πειστικά στοιχεία τεχνητής δημιουργίας (AI ή deepfake), ιδίως στα σημεία όπου εμφανίζονται τα πρόσωπα που καταγράφονται.

Το προφίλ «Emily Thompson»

Όσον αφορά την προέλευση της ανάρτησης, και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών στην πλατφόρμα Χ, ο λογαριασμός που δημοσίευσε το βίντεο, με την ονομασία Emily Thompson, είναι ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του προσώπου πίσω από τον λογαριασμό.

Ωστόσο, διαδικτυακή έρευνα εντόπισε προφίλ με το ίδιο όνομα στους ιστότοπους eurasiareview.com, thethinkingconservative.com και spectator.org, το οποίο επίσης παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια», χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του κατά πόσον το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ ή έχει παρουσιαστεί εκτός πλαισίου, ούτε αν ορισμένα αποσπάσματα έχουν επιλεγεί μερικώς ή με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έλλειψη πρόσβασης στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και στις ακριβείς συνθήκες καταγραφής δεν επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση της συνοχής των συνομιλιών ή του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, το βίντεο δεν εμφανίζει εμφανή τεχνικά ίχνη χειραγώγησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο το πλαίσιο παραγωγής του, το ενδεχόμενο μοντάζ και η ακριβής ταυτότητα των δημιουργών του δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα.