Σε αποκριάτικο ρυθμό μπαίνουν τα Λύμπια, καθώς ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου σε συνεργασία με τους Ενωμένοι Νεολαίας Λυμπιών ετοιμάζουν την 9η Καρναβαλίστικη Παρέλαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, η ώρα 11 π.μ., στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λυμπιών.

Οι διοργανωτές καλούν μικρούς και μεγάλους να συγκεντρώσουν την παρέα τους, να επιλέξουν ένα ευφάνταστο αποκριάτικο θέμα και να συμμετάσχουν με καλή διάθεση στη γιορτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.