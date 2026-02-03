Το Κακουργιοδικείο Πάφου ανέβαλε σήμερα για τις 5 Μαΐου την έναρξη της εκδίκασης της απόπειρας φόνου στην Αμαργέτη τον περασμένο Ιούλιο. Η κατηγορούσα αρχή ζήτησε σήμερα αναβολή προκειμένου να προσκομίσει πρόσθετη μαρτυρία, κυρίως οπτικοακουστικό υλικό, θέση με την οποία συμφώνησε και η υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το Κακουργιοδικείο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 5 Μάιου 2026.

Για την απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη κατηγορείται 55χρονος ο οποίος σε προηγούμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας δήλωσε μη ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου 2025 στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε με τη χρήση πυροβόλου όπλου να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό. Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων. Το περιστατικό συνέβη στις 5 Ιουλίου, όταν λήφθηκε πληροφορία, ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.