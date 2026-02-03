Ο ΕΟΑ Λευκωσίας είναι έτοιμος να αναλάβει τη διαχείριση του αποκαταστημένου σκυβαλότοπου Κοτσιάτη, με σκοπό να διαχειριστεί το βιοαέριο που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε αυτό.

Τα πιο πάνω ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης κατά τον απολογισμό των 18 μηνών από τη λειτουργία του Οργανισμού.

Όπως εξήγησε, η μετατροπή του βιοαερίου σε ηλεκτρική ενέργεια (ΑΠΕ) θα βοηθήσει, μέσω αντισταθμιστικών μέτρων, τις τοπικές κοινότητες να ανακουφιστούν από την επιβάρυνση που υπέστησαν τις τελευταίες δεκαετίες από τη χρήση του σκυβαλότοπου και, επιπρόσθετα, τον ΕΟΑ να μειώσει την εξάρτησή του από την αγορά συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας και να επιτύχει ταυτόχρονα μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Οργανισμού. Ανέφερε επίσης, πως με τη σωστή διαχείριση του βιοαερίου, θα παύσει να καίγεται μέσω δαυλού, ο φυσικός αυτός πόρος και να επιβαρύνει την περιοχή.

Όσον αφορά τον αριθμό των εκκρεμοτήτων στις άδειες ανάπτυξης που παρέλαβε ο ΕΟΑ Λευκωσίας, πραγματικά τρομάζουν, αν ληφθεί υπόψιν πως από την 1η Ιουλίου 2024 είχε στα συρτάρια του 325.000 φακέλους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, κατά τον απολογισμό των 18 μηνών από τη λειτουργεία του Οργανισμού, μηνιαίως καταγράφεται αυξητικός ρυθμός διεκπεραίωσης των υποβληθεισών αιτήσεων, με αξιοσημείωτα ποσοστά (94% στις πολεοδομικές και 99% στις οικοδομικές άδειες).

Αυτά, παρά τα μηχανογραφικά και άλλα προβλήματα που υπήρχαν εξαρχής και όσα προστέθηκαν στην πορεία.

Αναφερόμενος στην ύδρευση ο κ. Γιωρκάτζης σημείωσε, πως ο ΕΟΑ διαχειρίζεται σήμερα δίκτυο ύδρευσης μήκους 2.565 χιλιομέτρων, αυξημένο κατά 115 χλμ. σε σχέση με το 2024, εξυπηρετώντας περισσότερους από 170.000 υδρομετρητές. Το διάστημα που διέρρευσε διεκπεραιώθηκαν 8.248 επιδιορθώσεις βλαβών, αναβαθμίσεις δικτύων και αντικαταστάσεις υδρομετρητών με έξυπνα συστήματα, με στόχο την εξοικονόμηση νερού, τη μείωση των απωλειών και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Όπως εξήγησε, Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση του ατιμολόγητου νερού, το οποίο σήμερα βρίσκεται περίπου στο 20%, με ξεκάθαρο πλάνο περαιτέρω μείωσης τα επόμενα χρόνια μέσω επενδύσεων σε τεχνολογία, εντοπισμό διαρροών και αναβάθμιση υποδομών.

Όσον αφορά τον τομέα της αποχέτευσης, ο Οργανισμός διαχειρίζεται δίκτυο μήκους 1.645 χιλιομέτρων, το οποίο έχει επεκταθεί στην περιαστική και ορεινή Λευκωσία. Υλοποιούνται έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων που θα αυξήσουν τη δυναμικότητα άντλησής τους κατά 20% και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, αυξάνοντας τη δυναμικότητα και διασφαλίζοντας τη λειτουργική ασφάλεια του συστήματος, ενώ προγραμματίζονται μεγάλα αναπτυξιακά έργα για το 2026 σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Εξάλλου, προγραμματίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού κατασκευαστικών αποχετευτικών έργων στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας–Ιδαλίου και στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, συνολικής αξίας περίπου 85 εκ. ευρώ.

Τεράστια επιτυχία θεωρείται η προκήρυξη του έργου για την ανακατασκευή του κεντρικού αγωγού λυμάτων στη Μια Μηλιά, με την ταυτόχρονη τοποθέτηση αγωγού για επιστροφή του επεξεργασμένου νερού στις ελεύθερες περιοχές .

Για τον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε πως ο ΕΟΑ Λευκωσίας προχωρεί με την ανάπτυξη και επέκταση Πράσινων Σημείων, σημείων συλλογής και υποδομών επαναχρησιμοποίησης, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και συμβάλλοντας στη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

Υπάρχον πέραν των οκτώ υφιστάμενων σε λειτουργία Πράσινων Σημείων της Επαρχίας Λευκωσίας, προγραμματίζεται η κατασκευή ακόμη πέντε νέων Πράσινων Σημείων. Τα τρία εξ αυτών βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, ενώ για τα άλλα δύο οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία χωροθέτησής τους, πριν αναλάβει την κατασκευή τους ο ΕΟΑ Λευκωσίας.