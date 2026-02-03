Στις 2/2/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν σε έλεγχο αποσκευών δύο αναχωρούντων επιβατίδων με Βρετανική υπηκοότητα 30 και 22 χρονών αντίστοιχα, με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασίλειο.

Στις 4 αποσκευές των 2 επιβατίδων ανευρέθηκαν συνολικά 336 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία (168 κούτες σε 2 αποσκευές της κάθε επιβάτιδας), οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο επιβάτιδες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Σήμερα Τρίτη 3//2026 οδηγήθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 4ήμερης κράτησης τους προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε το Τελωνείο Πάφου.