Συζητείται σήμερα στη Βουλή για πρώτη φορά η πρόταση νόμου που ποινικοποιεί την ευθύνη υπουργών και γενικά κρατικών αξιωματούχων σε περίπτωση που εκ προθέσεως βλάπτουν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής από πέρσι από τον βουλευτή Αμμοχώστου, Κυριάκο Χατζηγιάννη και θα συζητηθεί ενώπιον της γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου και εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, ώστε οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι επίτροποι και οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι άνευ χαρτοφυλακίου, δηλαδή ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω, να ευθύνονται ποινικώς για πράξεις και/ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη των ως άνω προβλεπόμενων αξιωματούχων της Δημοκρατίας, σε περίπτωση κατά την οποία με πράξη ή παράλειψή τους είτε παραβιάζουν εκ προθέσεως διάταξη του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας είτε, χωρίς να παραβιάζεται διάταξη του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας, πλήττουν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον νόμο, «αξιωματούχος άνευ χαρτοφυλακίου» σημαίνει τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον αναπληρωτή κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ενώ «αρμοδιότητα» σημαίνει εξουσία η οποία ασκείται από υπουργό κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 54 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 58 του Συντάγματος, εξουσία η οποία ασκείται από υφυπουργό κατά τα προβλεπόμενα σε σχετικό Νόμο της Δημοκρατίας, καθώς και εξουσία την οποία αναλαμβάνουν διά του διορισμού τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος, επίτροπος και ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω.

Ποινική ευθύνη

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου του κ. Χατζηγιάννη, άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής ευθύνης προκύπτει δυνάμει οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας, υπουργός ο οποίος, είτε προσωπικά είτε ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ή υφυπουργός ή επίτροπος ή αξιωματούχος άνευ χαρτοφυλακίου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του:

– (α) με πράξη ή παράλειψή του παραβιάζει εκ προθέσεως διάταξη του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι €20.000 ή και στις δύο αυτές ποινές∙

– (β) χωρίς να παραβιάζει διάταξη του Συντάγματος ή νόμου της Δημοκρατίας, με πράξη ή παράλειψή του βλάπτει εκ προθέσεως τα συμφέροντα της Δημοκρατίας είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 12 μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.