Η Λευκωσία συγκαταλέγεται στους 20 καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με τη νέα λίστα του European Best Destinations, η οποία διαμορφώνεται κάθε χρόνο μέσα από τις ψήφους εκατομμυρίων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο.

Ταξιδιωτικοί ειδικοί του European Best Destinations εξετάζουν πάνω από 500 προορισμούς της Ευρώπης, αρχικά για βασικούς δείκτες όπως τα στοιχεία της Eurostat για την ανάπτυξη του τουρισμού, την αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων, την αυξανόμενη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δέσμευση κάθε προορισμού για βιωσιμότητα, προσβασιμότητα και τοπική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια επιλέγονται 20 προορισμοί σε συνεργασία με ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης οι οποίοι μπαίνουν σε ψηφοφορία για να να βγει η κατάταξη. Η τελική κατάταξη βασίζεται στις ψήφους των εγγεγραμμένων ταξιδιωτών του European Best Destinations (1.330.682 ψήφοι), με κάθε συμμετέχοντα να μπορεί να ψηφίσει έως και τρεις προορισμούς.

Στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για το 2026, υπάρχουν και δύο ελληνικοί: «το πιο αγνό καλοκαιρινό όνειρο του Αιγαίου» Άνω Κουφονήσι στην 13 θέση της λίστας και στην 16 θέση ο Αβλέμονας στα Κύθηρα όπου «η ηρεμία γίνεται τρόπος ζωής».

Η λίστα με τους 20 καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη:

Μαδρίτη, Ισπανία Λευκωσία, Κύπρος Περιφέρεια Στυρίας, Σλοβενία Βερόνα, Ιταλία Παρίσι, Γαλλία Camara de Lobos, Μαδέρα-Πορτογαλία Αλάτσατα, Τουρκία Μπουράνο, Ιταλία Λισαβόνα, Πορτογαλία Αλμερία, Ανδαλουσία-Ισπανία Στάβανγκερ, Νορβηγία Costa Vicentina, Πορτογαλία Άνω Κουφονήσι, Ελλάδα Μπεγκούρ, Ισπανία Τσεφαλού, Σικελία-Ιταλία Αβλέμονας, Κύθηρα-Ελλάδα Μπόζα, Σαρδηνία Ραβέλλο, Ιταλία Προτσίντα, Ιταλία Ταορμίνα, Σικελία-Ιταλία

protothema.gr