Καταδικάστηκε για υποκλοπή ιδιωτικής συνομιλίας με μέλη του δ.σ. του ΚΟΤ, άσκησε έφεση και το Δικαστήριο ερμήνευσε τον όρο «ιδιωτική συνομιλία» ότι είναι εμπιστευτική, δεν μπορεί να γίνει γνωστή σε άλλους και δεν σχετίζεται με τα όσα λέγονται.

Η ενδιαφέρουσα αυτή υπόθεση έφτασε στο Εφετείο, αφού ο πολίτης είχε αντιμετωπίσει πρωτόδικα την κατηγορία της υποκλοπής ιδιωτικής συνομιλίας. Συγκεκριμένα, του αποδόθηκε ότι στις 21.3.2016 εσκεμμένα υπέκλεψε το περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας μεταξύ του ιδίου και άλλων προσώπων, δηλαδή ηχογράφησε ιδιωτική συνομιλία που είχε ο ίδιος με άλλα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία αφορούσε θέματα επαγγελματικής φύσης.

Όπως προκύπτει μέσα από το κείμενο της πρωτόδικης απόφασης, ο εφεσείοντας ήταν υπεύθυνος του γραφείου του ΚΟΤ στο εξωτερικό. Το 2016 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΚΟΤ διενήργησε οικονομικό έλεγχο και διαπίστωσε διάφορα ζητήματα οικονομικής φύσης. Ο Οργανισμός προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία και τον Φεβρουάριο του 2016 έθεσε τον κατηγορούμενο σε αναγκαστική άδεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Τον Μάρτιο του 2016 το δ.σ. του ΚΟΤ διευθέτησε συνάντηση μαζί του ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να απαντήσει στα όσα αναφέρονταν στην έκθεση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και να αποφασιστεί κατά πόσο θα επέστρεφε στα καθήκοντά του ή αν θα τερματιζόταν η απασχόλησή του. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν δύο ώρες. Ο εφεσείοντας τελικά απολύθηκε τον Ιούνιο του 2016. Καταχώρησε σχετικά αγωγή εναντίον του Οργανισμού σε Δικαστήριο του εξωτερικού διεκδικώντας αποζημιώσεις, λόγω της απόλυσής του.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2016 τα μέλη του ΚΟΤ πληροφορήθηκαν, στο πλαίσιο εκδίκασης της εν λόγω αγωγής, ότι ο κατηγορούμενος κατέθεσε ηχητικό αρχείο στο οποίο ήταν καταγεγραμμένη η συνομιλία που είχαν στη συνάντηση μαζί του. Κατόπιν τούτου κατηγορήθηκε σε δικαστήριο για την υποκλοπή της συνομιλίας, όπου κρίθηκε ένοχος, γι’ αυτό και εφεσίβαλε την καταδίκη του.

Το Εφετείο απέρριψε τη θέση του ότι η ιδιωτική επικοινωνία καλύπτει μόνο θέματα ιδιωτικής ζωής και όχι επαγγελματικής, επισημαίνοντας ότι ο όρος ιδιωτική δεν αναφέρεται στο αντικείμενο της επικοινωνίας αλλά στον τρόπο διεξαγωγής της και δη της εμπιστευτικότητας που τον περιβάλλει.